الدفاع الموريتانية: نجحنا فى تطبيق استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب

(MENAFN
- Youm7) قال وكيل وزارة الدفاع الموريتانية اللواء سليمان ابوده إن موريتانيا نجحت في السنوات الأخيرة في تطبيق استراتيجية فعالة وناجعة لمكافحة الإرهاب.
وأكد أبوده - خلال ندوة في قاعة المؤتمرات في وزارة الدفاع الموريتانية حول المقاربة الموريتانية ودور العلماء الموريتانيين في محاربة الإرهاب والتطرف - أن بلاده نجحت في مواجهة الإرهاب ومختلف أشكال الغلو والتطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، رغم كل التقلبات التي عرفتها منطقة الساحل التي تعتبر ملاذا للإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود.
وشارك في الندوة - إضافة إلى كبار ضباط الأركان الموريتانيين وقادة الأفرع - وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة أمينه العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وبعض الضباط والسلطات الإدارية والفقهاء.
MENAFN27092023000132011024ID1107156441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.