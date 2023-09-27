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الدفاع الموريتانية: نجحنا فى تطبيق استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب

9/27/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) قال وكيل وزارة الدفاع الموريتانية اللواء سليمان ابوده إن موريتانيا نجحت في السنوات الأخيرة في تطبيق استراتيجية فعالة وناجعة لمكافحة الإرهاب.



وأكد أبوده - خلال ندوة في قاعة المؤتمرات في وزارة الدفاع الموريتانية حول المقاربة الموريتانية ودور العلماء الموريتانيين في محاربة الإرهاب والتطرف - أن بلاده نجحت في مواجهة الإرهاب ومختلف أشكال الغلو والتطرف، ضمن مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الأمنية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية، رغم كل التقلبات التي عرفتها منطقة الساحل التي تعتبر ملاذا للإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود.



وشارك في الندوة - إضافة إلى كبار ضباط الأركان الموريتانيين وقادة الأفرع - وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة أمينه العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وبعض الضباط والسلطات الإدارية والفقهاء.







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