تونس: ارتفاع الاستثمارات فى القطاع الصناعى بنسبة 19.7 بالمائة حتى أغسطس

MENAFN - Youm7) سجلت الاستثمارات في القطاع الصناعي في تونس، مع نهاية أغسطس الماضي، زيادة بنسبة 19.7بالمائة، لتبلغ 1601.3 مليون دينار، مقابل 1338.3 مليار دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وأفادت الوكالة بأن عدد المشاريع تطور بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 2064 مشروعا، أتاحت 668 27 فرصة عمل.



وأوضحت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن العديد من المشاريع عرفت تطورا على مستوى الاستثمارات، لا سيما الصناعات الغذائية بنسبة 7.6 بالمائة ومواد البناء والخزف والبلور بما قدره 55.2 بالمائة.



وشهدت قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية و الصناعات الكيميائية على التوالي بما يعادل 7ر2 بالمائة و2ر91 بالمائة.



وعرف قطاع صناعات النسيج والملابس، نهاية أغسطس الماضي، بدوره نموا بنسبة 50.1 بالمائة في حين حقق قطاع الصناعات المختلفة زيادة بنسبة 24.8 بالمائة.



وأفاد المصدر بأن الاستثمارات في نطاق إنشاء المشاريع ارتفعت بنسبة 27.9 بالمائة ليرتفع من 674.5 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الاولى من سنة 2022 الى 862.9 م د، خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.



وأبرزت بيانات الوكالة، تطور الاستثمارات في قطاع الصناعات المصدرة كليا بنسبة 19.8 بالمائة لتبلغ قيمة 4ر679 مليار دينار.



وسجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية هي الاخرى ارتفاعا بنسبة 19.6 بالمائة لترتفع من 771.1مليون دينار، نهاية أغسطس 2022، إلى 921.9 مليون دينار، في الفترة نفسها من سنة 2023.