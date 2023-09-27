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وزير الخارجية السعودى ومبعوث فرنسى يبحثان آخر تطورات الملف اللبنانى

9/27/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات.







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