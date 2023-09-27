الصين والبحرين تبحثان أوجه التعاون المشتركة فى قطاع الاتصالات

الصين والبحرين تبحثان أوجه التعاون المشتركة فى قطاع الاتصالات
التاريخ
9/27/2023 11:27:13 PM
(MENAFN
- Youm7) بحث وزير المواصلات والاتصالات البحرينى محمد بن ثامر الكعبي، مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى جن هونج لونج، أوجه التعاون الثنائي وتعزيز العمل المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك على هامش أعمال منتدى النقل العالمي في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية،حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
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