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الصين والبحرين تبحثان أوجه التعاون المشتركة فى قطاع الاتصالات

9/27/2023 11:27:13 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير المواصلات والاتصالات البحرينى محمد بن ثامر الكعبي، مع وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى جن هونج لونج، أوجه التعاون الثنائي وتعزيز العمل المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك على هامش أعمال منتدى النقل العالمي في مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية،حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".







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