كيفية تقسيم مديونيات فواتير المياه غير المسددة على أقساط شهرية

MENAFN - Youm7) تتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، العديد من الخدمات لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة على مستوى الجمهورية، منها خدمة تقسيط وجدولة مديونيات فواتير المياه غير المسددة على أقساط شهرية، موضحة إجراءات وخطوات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

أولا: المستندات المطلوبة 1. طلب الخدمة من العميل أو المنتفع. 2. بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع. 3. نموذج طلب تقسيط مديونية. 4. آخر فاتورة تم سدادها من العميل. 5. التليفون الأرضي والمحمول للعميل.ثانيا: الإجراءات 1. قيام العميل باستيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية. 2. قيام العميل بسداد 25% من المديونية كدفعة مقدمة (كحد أدنى). 3. تحرير العميل إقرار بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل تقسيط المحددة باللائحة. 4. إخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.وأوضحت الشركة طرق التواصل معها عن طريق الخط الساخن أو خدمة العملاء حال وجود شكوى من ضعف المياه أو كسر ماسورة أو تسريب، أو الشكوى من جودة المياه، وذلك على النحو التالي: - الاتصال بالخط الساخن 125 – 175. - ملء النموذج الخاص بالشكاوى 1 أو 2 مع التأكد من أنّ بيانات العميل صحيحة من الاسم ورقم الهاتف والرقم القومي. - إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى سواء الشبكة أو المعمل. - متابعة الشكوى مع الجهة المكلفة بالمعاينة والفحص طبقا للمدد المخصصة لكل شكوى، فمثلا شكوى انقطاع المياه مدتها الزمنية 4 ساعات، وشكوى الضعف أو كسر أو تسريب أو طفح مياه تستغرق 12 ساعة، وشكوى جودة المياه تستغرق ساعتين، كمؤشرات مبدئية لحين الحصول على نتيجة المعمل. - بعد التأكد من إزالة أسباب الشكوى خلال المدد المقررة يتم التواصل مع العميل وإخطاره.