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إجراءات استخراج رخصة تركيب مصعد سكنى فى الجيزة.. 6 مستندات مطلوبة

9/27/2023 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة استخراج رخصة تركيب مصعد سكني جديد، وذلك بتقديم المستندات التالية:



أولا: المستندات المطلوبة

-صورة من ترخيص البناء (والأصل للاطلاع).

-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمداً من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

-مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها (في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم).

-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة.



يُذكر أن محافظة الجيزة، أتاحت عددا من المراكز التكنولوجية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لتقديم الخدمات الحكومية من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.



وتقع المراكز التكنولوجية المتكاملة بالمحافظة، في كلا من (الديوان العام، العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.







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