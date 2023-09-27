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وزير التعليم يستعرض اليوم تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

9/27/2023 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،
التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2023 ,2024



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.



وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .













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