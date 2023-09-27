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حاكم أوكيناوا يرفض طلب حكومة اليابان بالموافقة على خطة نقل قاعدة أمريكية

9/27/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) رفض حاكم محافظة أوكيناوا اليابانية
طلب الحكومة المركزية بالموافقة على خطتها المعدلة بشأن أعمال مدافن النفايات لنقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل المحافظة التي تقع أقصى جنوب اليابان.



وفي رسالة موجهة إلى الحكومة، قال الحاكم ديني تاماكي إنه "من الصعب الموافقة" على الخطة المعدلة في موقع بناء محدد بحلول الموعد النهائي اليوم، بحسب وكالة الأنباء اليابانية.



وقال المسؤولون إن قرار تاماكي من المرجح أن يدفع طوكيو إلى تبني نهج أكثر صرامة والمضي قدما في إجراء يسمح لوزير الأراضي، وليس الحاكم، بالموافقة على الخطة.



وقدم وزير الأراضي تيتسو سايتو هذا الطلب لأن تاماكي لم يستجب لقرار المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر الذي رفض الاستئناف الذي تقدمت به أوكيناوا، مؤكدا سلطة طوكيو في إصدار تعليمات للحكومة المحلية بالموافقة على الخطة المعدلة.



وظلت طوكيو وأوكيناوا على خلاف منذ فترة طويلة بشأن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة جينوان السكنية إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية في ناجو.



وفي عام 1996، اتفقت طوكيو وواشنطن على خطة إعادة التوطين التي تضمنت إعادة الأراضي التي يشغلها المطار. واختارت طوكيو هينوكو كموقع للانتقال في عام 1999.



لكن سكان أوكيناوا ما زالوا يعارضون بشدة عملية النقل داخل المحافظة، التي تستضيف غالبية المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.









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