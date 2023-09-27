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روسيا: نراقب محاولات أمريكا لتنظيم الوضع فى مولدوفا قبل الانتخابات

9/27/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ترى وجودا متزايدا للممثلين الأمريكيين في مولدوفا قبل الانتخابات في الجمهورية.


وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة تاس - "في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية العامة في مولدوفا في 5 نوفمبر، انخرطت الإدارة الأمريكية بنشاط في إصلاح قطاعي أمن المعلومات وإنفاذ القانون في مولدوفا".


وتابعت "سافر وفدان أمريكيان برئاسة المبعوث الخاص ومنسق مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية جيمس روبين ونائب مساعد وزير الخارجية للبرامج والعمليات في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية راشيل شيلر إلى مولدوفا في الفترة ما بين 18 سبتمبر و19 سبتمبر".


وأعربت زاخاروفا عن أملها في ألا يصبح مثل هذا الوضع "نذيرا لأزمة سياسية".


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