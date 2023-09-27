أوزبكستان: انفجار قوى فى العاصمة طشقند

أوزبكستان: انفجار قوى فى العاصمة طشقند
التاريخ
9/27/2023 11:27:05 PM
(MENAFN
- Youm7)
أفادت وسائل إعلام محلية في أوزبكستان، الخميس، بأن انفجاراً قوياً وقع في العاصمة طشقند، موضحة أن التقارير الأولية تشير إلى أنه مستودع تابع للجمارك في المطار.
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