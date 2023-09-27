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أوزبكستان: انفجار قوى فى العاصمة طشقند

9/27/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7)

أفادت وسائل إعلام محلية في أوزبكستان، الخميس، بأن انفجاراً قوياً وقع في العاصمة طشقند، موضحة أن التقارير الأولية تشير إلى أنه مستودع تابع للجمارك في المطار.





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