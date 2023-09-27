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ألمانيا تعلن ضوابط حدودية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

9/27/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن بلادها تعتزم فرض ضوابط جديدة على حدودها مع التشيك وبولندا في محاولة لمكافحة الإتجار بالبشر.



وذكر راديو براغ الدولي أن الوزيرة لم تذكر متى سيتم تطبيق عمليات التفتيش، لكنها أوضحت أنها ستتم عند معابر حدودية معينة، وذلك بشكل مؤقت.



وتوجد حاليا نقاط رقابة حدودية ثابتة مؤقتة في ولاية بافاريا على الحدود مع النمسا منذ خريف عام 2015، وذلك بناء على طلب من وزارة الداخلية الألمانية للمفوضية الأوروبية، ويجرى تجديد الطلب قبل شهر من انتهاء مدة فرض الرقابة







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