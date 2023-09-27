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كوريا الشمالية: الوضع الأمنى فى شبه الجزيرة الكورية أقرب إلى الحرب النووية

9/27/2023 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "كيم سونغ"، أن عام 2023 كان خطيرا للغاية حيث تم دفع الوضع الأمني العسكري في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليكون أقرب لشفير حرب نووية، ويرجع ذلك إلى محاولة الولايات المتحدة تحقيق طموحها في الهيمنة بكل الوسائل، والمبالغة في تقدير قوتها .



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "كيم" في كلمته أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن المسؤولية تقع أيضا على عاتق القوى الحاكمة الحالية في جمهورية كوريا (كورياالجنوبية) "التي تحاول فرض ويلات حرب نووية على البلاد".



وقال رئيس وفد كوريا الشمالية إن الواقع الحالي يتطلب بشكل عاجل من الأمم المتحدة، الالتزام الصارم بمبادئ الحياد والموضوعية، والقيام بمسؤولية بمهمتها ودورها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك تمشيا مع مهمتها في إنقاذ حاضر ومستقبل البشرية من ويلات الحرب وتحقيق العدالة الدولية.



ودعا "كيم سونغ"، إلى إصلاح عضوية مجلس الأمن، مؤكدا أنه تحقيقا لهذه الغاية ينبغي توسيع وتعزيز تمثيل البلدان النامية في المجلس والتي تشكل غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.



كما دعا إلى وضع حد "لأعمال تشويه سمعة الدول ذات السيادة، والتدخل في شؤونها الداخلية وإثارة المواجهة والانقسام من خلال طرح قضايا تضر بمهمته وتفويضه".



وأكد رئيس كوريا الشمالية، أنه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب اللجوء إلى السبل والوسائل الصحيحة لحل المشاكل مع الزود عن تعددية الأطراف وتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول على أساس القانون الدولي والمبادئ الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.







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