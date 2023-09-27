معروف حكما للإسماعيلي والاتحاد والقلاوى للمصرى وفاركو

(MENAFN
- Youm7) أسندت لجنة الحكام الرئيسية للدولي محمد معروف إدارة لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من عمر دوري نايل، والمقر لها اليوم الخميس،
باستاد الإسماعيلية في السابعة مساء، ويعاون معروف في إدارة اللقاء الثنائي يوسف البساطى، وعدى عيد، بينما يتولى هشام القاضى مهام الحكم الرابع،
وفى الـ"VAR" الثنائي مصطفى عثمان وأحمد حامد فهيم.
بينما يدير حكم الدرجة الأولى حمادة القلاوى مباراة المصري وفاركو، والمحدد لها الرابعة عصر اليوم باستاد برج العرب، في إطار منافسات نفس الجولة، و يعاون القلاوى فى إدارة اللقاء كل من خالد حسين ورجب محمد، وأحمد حمدى حكما رابعا، ويتولى مهام الـ"VAR" الثنائي عمرو الشناوي وعلاء
صبرى.
يذكر أن لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا سترسل القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل نهاية شهر سبتمبر
الجاري، واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال القائمة الدولية للحكام بعد اعتماده رسميا من مجلس الإدارة.
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