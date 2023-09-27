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معروف حكما للإسماعيلي والاتحاد والقلاوى للمصرى وفاركو

9/27/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) أسندت لجنة الحكام الرئيسية للدولي محمد معروف إدارة لقاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في الجولة الثانية من عمر دوري نايل، والمقر لها اليوم الخميس،
 باستاد الإسماعيلية في السابعة مساء، ويعاون معروف في إدارة اللقاء الثنائي يوسف البساطى، وعدى عيد، بينما يتولى هشام القاضى مهام الحكم الرابع،
 وفى الـ"VAR" الثنائي مصطفى عثمان وأحمد حامد فهيم.

بينما يدير حكم الدرجة الأولى حمادة القلاوى مباراة المصري وفاركو، والمحدد لها الرابعة عصر اليوم باستاد برج العرب، في إطار منافسات نفس الجولة، و يعاون القلاوى فى إدارة اللقاء كل من خالد حسين ورجب محمد، وأحمد حمدى حكما رابعا، ويتولى مهام الـ"VAR" الثنائي عمرو الشناوي وعلاء
 صبرى.

يذكر أن لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا سترسل القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل نهاية شهر سبتمبر
 الجاري، واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال القائمة الدولية للحكام بعد اعتماده رسميا من مجلس الإدارة.









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