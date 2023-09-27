معروف حكما للإسماعيلي والاتحاد والقلاوى للمصرى وفاركو

بينما يدير حكم الدرجة الأولى حمادة القلاوى مباراة المصري وفاركو، والمحدد لها الرابعة عصر اليوم باستاد برج العرب، في إطار منافسات نفس الجولة، و يعاون القلاوى فى إدارة اللقاء كل من خالد حسين ورجب محمد، وأحمد حمدى حكما رابعا، ويتولى مهام الـ"VAR" الثنائي عمرو الشناوي وعلاء

صبرى.

يذكر أن لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا سترسل القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل نهاية شهر سبتمبر

الجاري، واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال القائمة الدولية للحكام بعد اعتماده رسميا من مجلس الإدارة.















