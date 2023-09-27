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موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا

9/27/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) ينهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته ضد سانت جورج الإثيوبي غداً الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لموقعة الغد

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

يستضيف الأهلى نظيره سان جورج الإثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء غداً الجمعة
فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الذهاب بين الأهلى وسان جورج الاثيوبى

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى بثلاثية نظيفة على سان جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سيطر الأهلي على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.



سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات فى الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام الجمعة المقبل.

مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.



الاهلى حامل لقب دوري أبطال أفريقيا



الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.



وتأهل الأهلي بعدها المشاركة فى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.



ونجح الاهلى في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا فى آخر 4 نسخ، حيث حصد ألقاب 2020 و2021 و2023 وخسر نهائي 2022.







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