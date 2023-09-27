الأهلى يدخل معسكرا اليوم استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي

(MENAFN
- Youm7) يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، استعداداً لمباراة الغد أمام بطل أثيوبيا وعقب المران سيُعلن مارسيل كولر قائمة المارد الأحمر التي ستدخل معسكر مغلق لخوض مباراة سان جورج بطل أثيوبيا التى يخوضها الفريق بدون ضغوط بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.
وتشهد قائمة مباراة الغد عودة المغربي رضا سليم بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.
بعيداً عما سبق ، يُعقد اليوم ،الخميس، الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج من أجل الإتفاق على جميع الترتيبات الخاصة بمباراة الغد .
فيما يخوض عمرو السولية لاعب وسط
الاهلي
المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ فترة، والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي ومن ثم المشاركة في المباريات بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.
وبدأ عمرو السولية مرحلة جديدة من التأهيل هي عبارة عن بالجري حول الملعب منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يحدد طبيب الفريق الأحمر موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا لاستجابة عضلة اللاعب للعلاج وعدم التعجل في عودته خشية من تجدد الإصابة كما حدث في بداية الموسم الحالي.
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