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الأهلى يدخل معسكرا اليوم استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي

9/27/2023 11:27:02 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، استعداداً لمباراة الغد أمام بطل أثيوبيا وعقب المران سيُعلن مارسيل كولر قائمة المارد الأحمر التي ستدخل معسكر مغلق لخوض مباراة سان جورج بطل أثيوبيا التى يخوضها الفريق بدون ضغوط بعد الفوز في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.



وتشهد قائمة مباراة الغد عودة المغربي رضا سليم بعدما غاب عن لقاء الذهاب بسبب إيقافه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تعرضه للطرد فى آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.



بعيداً عما سبق ، يُعقد اليوم ،الخميس، الإجتماع الفني لمباراة الأهلي وسان جورج من أجل الإتفاق على جميع الترتيبات الخاصة بمباراة الغد .



فيما يخوض عمرو السولية لاعب وسط
الاهلي
المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ فترة، والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي ومن ثم المشاركة في المباريات بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة جديدة من التأهيل هي عبارة عن بالجري حول الملعب منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يحدد طبيب الفريق الأحمر موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا لاستجابة عضلة اللاعب للعلاج وعدم التعجل في عودته خشية من تجدد الإصابة كما حدث في بداية الموسم الحالي.







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