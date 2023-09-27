زى النهارده.. طاهر الشيخ يظهر بقميص الأهلى لأول مرة والإسماعيلى يودع رضا

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 28 سبتمبر 1974، شارك طاهر الشيخ فى أول مباراة رسمية بقميص الأهلى بعد عودته من كندا، وقاد الأهلى للفوز على الشرقية برباعية، ولد طاهر محمد ممدوح حلمى الشهير بـ(طاهر الشيخ) فى الرابع من أكتوبر 1952 بحى سموحة بالإسكندرية، وبدأ مشواره الكروى فى نادى سموحة، وبعد تألقه انتقل طاهر لنادى الأولمبى وواصل تألقه فى هذا النادى حتى انتقل إلى النادى الأهلى فى موسم 1974 - 1975.

وعن انضمامه إلى النادى الأهلى، يقول عدلى القيعى مهندس صفقات القلعة الحمراء فى تلك الفترة، "عرضت فكرة انضمام الشيخ للأهلى على المايسترو صالح سليم، وقلت له هناك لاعب صاحب "استايل" تحبه جدا، وهو فى الـ18 من عمره، واسمه طاهر الشيخ، ويلعب فى النادى الأولمبى السكندرى".

وبالفعل ذهب القيعى والفريق مرتجى رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى وقتها إلى عبد العزيز سالم، رئيس مجلس إدارة النادى الأولمبى، وطلبنا شراء اللاعب، فرد علينا بقوله الاستغناء عن اللاعب مقابل 50 ألف جنيه.

وانتقل طاهر الشيخ للنادى الأهلى موسم 1974- 1975، وسجل فى أول مشاركة له مع الأهلى هدفين فى مرمى الشرقية، وفاز المارد الأحمر وقتها بأربعة أهداف دون مقابل وأحرز معه محمود الخطيب، وسمير حسن.

طاهر الشيخ يعتبر من النجوم البارزة فى فترة السبعينات وبداية الثمانينات، حيث سجل 24 هدفًا فى الدورى من عام 1974 حتى عام 1981، ولا ينسى عشاق النادى الأهلى لطاهر الشيخ، مشاركته مع الجيل الذهبى للكرة المصرية فى نهائى كأس مصر أمام الزمالك فى 28 أبريل 1978 حين دفع المدرب المجرى هيديكوتى به هو ومحمود الخطيب، فى لحظات حاسمة من عمر المباراة، وكان الزمالك متقدما بهدفين مقابل هدف واحد، وأحرز هدفين وجمال عبدالحميد، هدفًا ليفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدفين للزمالك.

كما اقتحم طاهر الشيخ مجال التمثيل، رغم أنه لم يكن يرغب فى التمثيل بعد العروض التى قدمت له، حتى إنه رفض فى البداية عرض المخرج أحمد يحيى المشاركه فى فيلم "رحله النسيان"، وتحجج بضرورة موافقة المدرب ليشارك فى الفيلم، لتأكده أن مدرب الفريق سيرفض الفكرة من الأساس، لكن هديكوتى مدرب الأهلى فى هذا الوقت ووافق، ليظهر طاهرالشيخ للمرة الأولى والأخيرة فى فيلم رحلة النسيان.

وفى مثل هذا اليوم 28 سبتمبر لعام 1965 رحل عن عالمنا "رضا" نجم الإسماعيلى المتميز وأحد أشهر النجوم فى قلعة الدراويش، ولد محمد مرسى حسين الشهير بـ"رضا" فى 8 أبريل 1939 بشارع الفن بحى المحطة الجديدة بالإسماعيلية، وظهر نبوغه المبكر منذ عرفت قدماه الطريق إلى الشارع، ثم التحق بفريق المدرسة الميرية عام 1944 وفى عام 1954 ضمه على عمر لأشبال الإسماعيلى، وفى عام 57 انتقل الخمسة الكبار لنادى القناة لتأمين مستقبلهم فهبط الإسماعيلى لدورى المظاليم عام 1958 حتى استطاع بجهد عاشق الكرة رضا وزملائه وبعد مرور ثلاث سنوات من المرارة فى دورى النسيان أن يحقق للإسماعيلية أملها ويعود للدورى الممتاز فى موسم 61/62.





ولموهبته الفذة تمكن رضا من جذب إليه الأنظار فى كل مباراة يلعبها بألعابه السحرية الخارقة وقدرته الفائقة فى تسجيل الأهداف من جميع الزوايا والأوضاع، وكان اللاعب الوحيد من أندية الدرجة الأولى الذى مثل منتخب مصر وعمره 18 عاما حتى أنه لعب أكثر من 80 مباراة دولية، كما مثل مصر فى دورة روما الأوليمبية عام 1960 والدورة العربية بالمغرب 61 والدورة الأفريقية فى غانا 63 والدورة العسكرية بألمانيا الغربية 64.





لعب رضا فى جميع مراكز الهجوم فى وقت كانت خطط اللعب السائدة تقوم على الظهير الثالث وخمسة مهاجمين ولعب جناحا أيمن للفريق القومى المصرى، وكان من أبرز اللاعبين فى هذا المركز فى المباريات الدولية وكان رجل كل المباريات الصعبة واللحظات الحرجة.





كان رضا قائدا لفريقه وهدافه وصانع ألعابه، وامتلك رضا من المهارات الفنية ما لم يمتلكه لاعب كرة فى تاريخ الكرة المصرية وبرع فى المراوغة وتسجيل الأهداف من جميع الزوايا واشتهر بإجادته للضربات الثابتة، وقال فيولا مدرب البرازيل الشهير عن رضا إنه أحسن جناح أيمن فى العالم بعد جارنشيا المعجزة وأطلق عليه النقاد المصريون الألقاب.





الساحر والفنان والأسطورة

لعب رضا مع جيلين من العمالقة "السيد أبو جريشة وصلاح أبو جريشة وبايضو وفتحى نافع وفكرى راجح ثم مع جيل سيرك الدراويش شحتة والعربى وأميرو ويسرى طربوش وسيد السقا وعبد الستار عبد الغنى وحودة وميمى درويش والسنارى وانوس ثم جيل حسن مبارك وامين دابو وأسامة خليل وهندى وأبو امين وأبو ليلة.

وكان رضا إنسانا بمعنى الكلمة يعشق الإسماعيلى ويحب زملاءه ويضحى بما لديه من مال من أجل ناديه، كان يحب الحياة والضحك والعزوة، كان لاعبا له ثقله ويستطيع أن يقلب كل الموازين فى أى مباراة لصالح فريقه حتى وهو مصاب كان يحرز الأهداف.

ورغم أنه قفز بالإسماعيلى إلى مصاف الأندية الكبرى وأصبح بفضله "بعبع" لأندية القاهرة، فقد منحه النادى وظيفة مناسبة تتناسب مع مركزه كلاعب دولى بينما كان يرى جميع زملائه ومن هم أقل منه شأنا فى عالم الكرة قد امنوا مستقبلهم.





نجم النجوم كان يعمل ظهورات بـ180 مليما

ورغم شهرة رضا التى ملأت الآفاق إلا أن الغرور لم يصل إليه ولم يتعالى على زملائه وأبناء بلده بل كان يذهب ويحل مشاكل الصديق والزميل ويتوسط لدى المسئولين ليلحقوا أصدقاءه فى الأعمال الحكومية وهيئة قناة السويس، بينما هو يعمل على بند "ظهورات" فى هندسة الرى بالإسماعيلية كعامل يومية بـ18 قرشا.

فى نهاية موسم 61 / 62 فقد رضا الأمل نهائيا فى المسئولين فانضم للنادى الأهلى بموجب الاستغناء القانونى الذى كان معه وقامت ضجة كبرى وثار الجمهور وهو – أى جمهور – نقطة الضعف فى حياة رضا الذى عدل عن قراره وضحى بمستقبله من أجل جمهوره وناديه.

واستقبله الجمهور استقبال الأبطال وتم تعيينه بمجلس المدينة بمرتب 20 جنيها حتى تدخل المحافظ الفريق محمد حسن عبد اللطيف – وسافر للقاهرة وعاد بوظيفة مساعد بالقوات الجوية للفنان رضا لكن شبح الاصابة ظل يطارده حتى سافر فى 18 مايو 1963 لإجراء جراحة، ليعود إلى الإسماعيلية بعد 25 يوما فيجدها تفتح ذراعيها لاستقباله بالورود والزينات والأغانى مما كان له فعل السحر فى نفس رضا فعاد يبهر الجميع بسحر العابه وداع مهيب للاعب خرافى

فى 24 سبتمبر 1965 لعب رضا مع الإسماعيلى فى مباراة تكريم رأفت عطية والتى اشترك فيها ستانلى ماثيوز ساحر الكرة الإنجليزية فى ذلك الوقت وقدم رضا فاصلا من أجمل فنون الكرة واحلى نمرة فى سيرك الدراويش واحرز هدف للإسماعيلى وانتهت المباراة 1/1 ويسافر بعدها للإسكندرية وفى طريق العودة للإسماعيلية يوم الثلاثاء الحزين 28/9/1965 ومعه صديقه الملازم إيهاب علوى انحرفت سيارة نقل جهته فانقلبت سيارة رضا وفتح الباب الملاصق لرضا فطار فى الهواء على بعد كيلو متر من مدينة إيتاى البارود، وتم نقله للمستشفى لكن روحه الطاهرة صعدت إلى بارئها إثر ارتجاج فى المخ وكسر فى الزور ويومها خرجت الإسماعيلية عن بكرة أبيها تحمل نعشه على الأعناق كما حملته وهتفت له عند النصر حتى روى جثمانه إلى مثواه الأخير فى مشهد مأساوى مهيب وسط حزن كبير وكتل من الجماهير لتطوى صفحة ناصعة لواحد من أعظم من لعبوا الكرة على الإطلاق.