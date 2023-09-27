الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (لاس بالماس) و (جيرونا) يعتلي الصدارة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على منافسه (لاس بالماس) واعتلى (جيرونا) صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفوزه على (فياريال) اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي المباراة الأولى على ملعب (سانتياغو برنابيو) حقق (ريال مدريد) الفوز على ضيفه (لاس بالماس) بهدفين دون رد حيث سجل إبراهيم دياث هدف التقدم في الدقيقة 48 فيما أضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وعلى ملعب (لا سيراميكا) قلب (جيرونا) الطاولة على مضيفه (فياريال) الذي تقدم بهدف من باريخو في ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 49 لكن الأوكراني أرتيم دوفبيك سجل هدف التعادل في الدقيقة 56 ثم أضاف زميله إريك غارثيا الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وبذلك اعتلى (جيرونا) صدارة الترتيب الدوري بواقع 19 نقطة متقدما على (ريال مدريد) الثاني بالترتيب بواقع نقطة واحدة فيما تجمد رصيد (لاس بالماس) عند خمس نقاط في المركز 17 بالترتيب فيما وقف رصيد (فياريال) عند سبع نقاط في المركز 13.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها تعادل (أتلتيك بلباو) مع (خيتافي) بهدفين لمثلهما على ملعب (سان ماميس) حيث سجل يوري هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة وأضاف زميله ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وبدوره سجل جاستون الهدف الأول ل(خيتافي) في الدقيقة 51 فيما أضاف زميله خوان لاتاسا الهدف الثاني في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بالترتيب فيما رفع (خيتافي) رصيده إلى ثماني نقاط في المركز 10 بالترتيب.
من جانبه اكتفى (برشلونة) الثالث بالترتيب برصيد 17 نقطة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (مايوركا) صاحب المركز 15 أمس الثلاثاء في إطار الجولة نفسها.(النهاية)
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