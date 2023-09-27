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الدوري الإسباني: (ريال مدريد) يهزم (لاس بالماس) و (جيرونا) يعتلي الصدارة

9/27/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 27 - 9 (كونا) -- حقق (ريال مدريد) الفوز على منافسه (لاس بالماس) واعتلى (جيرونا) صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفوزه على (فياريال) اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وفي المباراة الأولى على ملعب (سانتياغو برنابيو) حقق (ريال مدريد) الفوز على ضيفه (لاس بالماس) بهدفين دون رد حيث سجل إبراهيم دياث هدف التقدم في الدقيقة 48 فيما أضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 54.
وعلى ملعب (لا سيراميكا) قلب (جيرونا) الطاولة على مضيفه (فياريال) الذي تقدم بهدف من باريخو في ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 49 لكن الأوكراني أرتيم دوفبيك سجل هدف التعادل في الدقيقة 56 ثم أضاف زميله إريك غارثيا الهدف الثاني في الدقيقة 61.
وبذلك اعتلى (جيرونا) صدارة الترتيب الدوري بواقع 19 نقطة متقدما على (ريال مدريد) الثاني بالترتيب بواقع نقطة واحدة فيما تجمد رصيد (لاس بالماس) عند خمس نقاط في المركز 17 بالترتيب فيما وقف رصيد (فياريال) عند سبع نقاط في المركز 13.
وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها تعادل (أتلتيك بلباو) مع (خيتافي) بهدفين لمثلهما على ملعب (سان ماميس) حيث سجل يوري هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة وأضاف زميله ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 62.
وبدوره سجل جاستون الهدف الأول ل(خيتافي) في الدقيقة 51 فيما أضاف زميله خوان لاتاسا الهدف الثاني في الدقيقة 83.
وبهذه النتيجة رفع (أتلتيك بلباو) رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع بالترتيب فيما رفع (خيتافي) رصيده إلى ثماني نقاط في المركز 10 بالترتيب.
من جانبه اكتفى (برشلونة) الثالث بالترتيب برصيد 17 نقطة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (مايوركا) صاحب المركز 15 أمس الثلاثاء في إطار الجولة نفسها.(النهاية)

ه ن د / ف ا س



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