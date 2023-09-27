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المبعوث الأممي: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يقوض بقاء الدولة الفلسطينية

9/27/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 9 (كونا) -- حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الأربعاء من توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مشيرا إلى أن تلك الممارسات ترسخ الاحتلال وتقوض بشكل منهجي قدرة الدولة الفلسطينية على البقاء كجزء من حل الدولتين.
جاء ذلك في إحاطة قدمها وينسلاند أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من القدس حيث جدد المسؤول الأممي التأكيد على أن المستوطنات ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ودعا سلطات الاحتلال إلى وقف جميع أنشطتها وتفكيك بؤرها الاستيطانية على الفور بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وتطرق وينسلاند إلى التقرير ال27 للأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق قرار المجلس رقم (2334) الذي يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واحترام التزاماتها القانونية كافة بهذا الشأن.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الأنشطة الاستيطانية ما زالت مستمرة حيث تخطط السلطات لبناء 6300 وحدة سكنية في المنطقة (جيم) من الضفة الغربية بما في ذلك إضفاء الصفة القانونية بأثر رجعي على ثلاثة بؤر استيطانية قرب مستوطنة(عيلي).
وأضاف وينسلاند أن أعمال هدم ومصادرة المنشآت الفلسطينية مستمرة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بحجة سلطات الاحتلال عدم حصول الفلسطينيين على تصاريح للبناء "وهو أمر يكاد يكون مستحيلا للشعب الفلسطيني وفقا للمسؤول الأممي".
وفي السياق ذكر المنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) يدعو أيضا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع كل أعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الإرهاب والأعمال التحريضية والمدمرة.
وأعرب وينسلاند عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة بمستويات لم نشهدها منذ عقود واستخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد بما في ذلك في "المناطق المكتظة بالسكان".
وأدان عمليات القتل ضد الفلسطينيين التي ارتكبها الاحتلال من الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 19 سبتمبر والتي أودت بحياة 68 فلسطينيا من بينهم 18 طفلا بيد وأصيب أكثر من 2800 بجروح من بينهم 30 امرأة و559 طفلا.
وأفاد وينسلاند بأن قوات الاحتلال نفذت أكثر من ألف عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية أدت إلى إلقاء القبض على نحو 1500 فلسطيني منهم 88 طفلا.
وتناول نقص التمويل وتأثير ذلك على قدرة الأمم المتحدة على توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
وقال المسؤول الأممي إن وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) بحاجة إلى 75 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية حتى نهاية العام لمليون ومئتي ألف فلسطيني في غزة.
وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي بحاجة إلى 32 مليون دولار لاستعادة تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر التي تحظى بالأولوية بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في ختام إحاطته عدم وجود بديل عن العملية السياسية المشروعة لحل القضايا الجوهرية للصراع في المنطقة. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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