(اونروا): تأجيل بدء العام الدراسي جنوبي لبنان بسبب احداث (عين الحلوة)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (اونروا) اليوم الاربعاء اضطرارها لتأجيل بدء العام الدراسي في المدارس التابعة لها جنوبي لبنان بسبب احداث مخيم (عين الحلوة) في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقالت (اونروا) في بيان إن اكثر من 11 الف طفل من اللاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان لن يتمكنوا من الانضمام الى نظرائهم في بداية العام الدراسي مطلع اكتوبر المقبل بسبب "العنف والاشتباكات في مخيم (عين الحلوة) المخيم الاكبر في لبنان".
ولفتت مديرة شؤون (اونروا) في لبنان دوروثي كلاوس الى ان الوكالة الاممية "اضطرت" لاتخاذ هذا القرار لأن جميع مدارسها الثماني داخل المخيم قد استولت عليها المجموعات المسلحة "وقد تعرضت لدمار وأضرار".
واشارت كلاوس الى ان المدارس الاخرى خارج المخيم تستخدم حاليا من قبل العائلات النازحة جراء الاشتباكات التي حصلت.
واوضحت (اونروا) انها تعمل حاليا على ايجاد بدائل حتى يتمكن الاطفال في المخيم والمناطق المحيطة به من العودة الى مدارسهم في اقرب وقت ممكن مجددة دعوة المتقاتلين "ومن لهم نفوذ عليهم الى اخلاء مدارس الاونروا داخل المخيم".
وكان مخيم (عين الحلوة) في مدينة (صيدا) شهد في الاشهر الاخيرة جولتي اقتتال بين مجموعات مسلحة متشددة وحركة (فتح) اوقعت عشرات القتلى والجرحى وادت الى نزوح عدد كبير من العائلات إلى خارج المخيم. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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