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اليمن: قوات الأمن بمحافظة (أبين) تسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة ب(وادي رفض)

9/27/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة (أبين) جنوبي اليمن اليوم الأربعاء نجاحها في السيطرة على آخر معاقل تنظيم القاعدة في منطقة وادي رفض بمديرية (مودية) شرقي المحافظة.
وقالت شرطة محافظة (أبين) في بيان لها أن قوات حملة (سهام الشرق) الأمنية والعسكرية المشتركة نفذت عملية نوعية مباغتة فجر الأربعاء تكللت بالسيطرة التامة على آخر معاقل العناصر الإجرامية في (وادي رفض) من الاتجاه الشرقي.
وأضاف أن العملية التي قادها مدير أمن (أبين) قائد الحملة المشتركة علي الكازمي أسفرت عن مقتل خمسة جنود وجرح اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة.
وأشار إلى أن القوات الحكومية عثرت على أجهزة تحكم بالعبوات الناسفة عن بعد وبعض الذخيرة المفخخة.
وتوعد الكازمي بتطهير كامل أودية (عومران) والسلسلة الجبلية التابعة لها من العناصر "الإرهابية".
يذكر أن قوات الجيش والأمن اليمنيين تتعرض بشكل متكرر لهجمات بعبوات ناسفة والقذائف على مدى أشهر أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق (وادي عومران) و(وادي رفض) بمحافظة (أبين) بعد أن تمكنت القوات الحكومية من تطهير عدد من المديريات من سيطرة مسلحي تنظيم (القاعدة) في أغسطس من العام الماضي. (النهاية)

س ن ص / ه س



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