اليمن: قوات الأمن بمحافظة (أبين) تسيطر على آخر معاقل تنظيم القاعدة ب(وادي رفض)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 27 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمنية بمحافظة (أبين) جنوبي اليمن اليوم الأربعاء نجاحها في السيطرة على آخر معاقل تنظيم القاعدة في منطقة وادي رفض بمديرية (مودية) شرقي المحافظة.
وقالت شرطة محافظة (أبين) في بيان لها أن قوات حملة (سهام الشرق) الأمنية والعسكرية المشتركة نفذت عملية نوعية مباغتة فجر الأربعاء تكللت بالسيطرة التامة على آخر معاقل العناصر الإجرامية في (وادي رفض) من الاتجاه الشرقي.
وأضاف أن العملية التي قادها مدير أمن (أبين) قائد الحملة المشتركة علي الكازمي أسفرت عن مقتل خمسة جنود وجرح اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة.
وأشار إلى أن القوات الحكومية عثرت على أجهزة تحكم بالعبوات الناسفة عن بعد وبعض الذخيرة المفخخة.
وتوعد الكازمي بتطهير كامل أودية (عومران) والسلسلة الجبلية التابعة لها من العناصر "الإرهابية".
يذكر أن قوات الجيش والأمن اليمنيين تتعرض بشكل متكرر لهجمات بعبوات ناسفة والقذائف على مدى أشهر أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في مناطق (وادي عومران) و(وادي رفض) بمحافظة (أبين) بعد أن تمكنت القوات الحكومية من تطهير عدد من المديريات من سيطرة مسلحي تنظيم (القاعدة) في أغسطس من العام الماضي. (النهاية)
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