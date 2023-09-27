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إيران تدين بشدة الإساءة إلى المصحف الشريف في هولندا

9/27/2023 11:26:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 27 – 9 – (كونا) -- أدانت إيران اليوم الاربعاء بشدة الإساءة إلى نسخ من المصحف الشريف في هولندا مطالبة السلطات في أمستردام بمنع تكرار مثل هذه الأعمال المثيرة للكراهية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "يتوقع من الحكومة الهولندية منع تكرار مثل هذه الأعمال المثيرة للكراهية والمسيئة إلى القيم والمقدسات الدينية لأكثر من ملياري مسلم حول العالم".
كان هولندي متطرف ينتمي لحركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) قد أقدم مؤخرا على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية.(النهاية)

م و / ف ا س


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