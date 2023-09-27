إيران تدين بشدة الإساءة إلى المصحف الشريف في هولندا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 27 – 9 – (كونا) -- أدانت إيران اليوم الاربعاء بشدة الإساءة إلى نسخ من المصحف الشريف في هولندا مطالبة السلطات في أمستردام بمنع تكرار مثل هذه الأعمال المثيرة للكراهية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان "يتوقع من الحكومة الهولندية منع تكرار مثل هذه الأعمال المثيرة للكراهية والمسيئة إلى القيم والمقدسات الدينية لأكثر من ملياري مسلم حول العالم".
كان هولندي متطرف ينتمي لحركة "وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب" (بيغيدا) قد أقدم مؤخرا على تمزيق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات عدد من الدول في مدينة لاهاي الهولندية.(النهاية)
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