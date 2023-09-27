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الكويت يعزز صدارته (دوري زين) بهدفين قاتلين في شباك السالمية.. والعربي يفوز على خيطان برباعية

9/27/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- عزز فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأربعاء صدارته بطولة الدوري المحلي الممتاز (دوري زين) بهدفين قاتلين في شباك السالمية في حين تغلب العربي صاحب المركز الثاني على نظيره خيطان برباعية نظيفة.
وضمن مباريات الجولة الثالثة حقق الكويت فوزا متأخرا على أرضه بعدما احتسب حكم المباراة 13 دقيقة كوقت بدلا من الضائع ليستغله في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة الـ99 عبر لاعبه فواز المبيلش في حين سجل زميله ياسين العامري الهدف الثاني في الدقيقة الـ105.
وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى تسع نقاط في حين أبقى الخاسر على نقاطه الثلاث يشغل بها المركز الخامس.
في المباراة الثانية رفع العربي رصيده إلى سبع نقاط يحتل بها المركز الثاني برباعية استقبلتها شباك خيطان صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.
أحرز رباعية العربي علي خلف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ58 ووليد صبار في الدقيقة الـ76 وجمعة عبود في الدقيقة الـ84 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس خيطان في سجل نايف الشمري الهدف الرابع في الدقيقة الـ90.
وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الجمعة بمواجهة كاظمة مع الجهراء لتختتم يوم السبت المقبل بلقاء الفحيحيل مع القادسية والنصر أمام الشباب. (النهاية)

س ع د / م ص ع



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