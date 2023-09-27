الكويت يعزز صدارته (دوري زين) بهدفين قاتلين في شباك السالمية.. والعربي يفوز على خيطان برباعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) -- عزز فريق نادي الكويت لكرة القدم اليوم الأربعاء صدارته بطولة الدوري المحلي الممتاز (دوري زين) بهدفين قاتلين في شباك السالمية في حين تغلب العربي صاحب المركز الثاني على نظيره خيطان برباعية نظيفة.
وضمن مباريات الجولة الثالثة حقق الكويت فوزا متأخرا على أرضه بعدما احتسب حكم المباراة 13 دقيقة كوقت بدلا من الضائع ليستغله في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة الـ99 عبر لاعبه فواز المبيلش في حين سجل زميله ياسين العامري الهدف الثاني في الدقيقة الـ105.
وبهذه النتيجة رفع الفائز رصيده إلى تسع نقاط في حين أبقى الخاسر على نقاطه الثلاث يشغل بها المركز الخامس.
في المباراة الثانية رفع العربي رصيده إلى سبع نقاط يحتل بها المركز الثاني برباعية استقبلتها شباك خيطان صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.
أحرز رباعية العربي علي خلف من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ58 ووليد صبار في الدقيقة الـ76 وجمعة عبود في الدقيقة الـ84 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس خيطان في سجل نايف الشمري الهدف الرابع في الدقيقة الـ90.
وتستكمل مباريات الجولة بعد غد الجمعة بمواجهة كاظمة مع الجهراء لتختتم يوم السبت المقبل بلقاء الفحيحيل مع القادسية والنصر أمام الشباب. (النهاية)
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