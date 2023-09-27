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الجزائر تتعهد بالدفاع عن قضايا إفريقيا خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي

9/27/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء إن بلاده حريصة على تجنيد دبلوماسيتها للدفاع عن قضايا ومصالح وأولويات القارة الإفريقية لاسيما خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن بالأمم المتحدة.
وأضاف عطاف أمام دورة للدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين بالجزائر إن بلاده ستجعل عنوان عضويتها المقبلة في مجلس الأمن "عنوانا رئيسيا للتضامن والتعاون والتكاتف بين الدول والشعوب الإفريقية".
وقال إن الجزائر تعتمد النهج الاستباقي في حل الأزمات والنزاعات في إطار مبدأ الحلول الإفريقية ومن بينها المبادرة الرئاسية الجزائرية لإيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة في النيجر لتجنب خيار استخدام القوة.
وأضاف أن الجزائر حريصة على إعادة تفعيل اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "على الرغم من التعقيدات التي تفرضها الأوضاع السياسية والامنية في هذا البلد الشقيق والجار".
وفي يونيو الماضي انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير2024. (النهاية)

م ر / ه س ص



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