الجزائر تتعهد بالدفاع عن قضايا إفريقيا خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 9 (كونا) -- قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الأربعاء إن بلاده حريصة على تجنيد دبلوماسيتها للدفاع عن قضايا ومصالح وأولويات القارة الإفريقية لاسيما خلال عضويتها المقبلة بمجلس الأمن بالأمم المتحدة.
وأضاف عطاف أمام دورة للدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين بالجزائر إن بلاده ستجعل عنوان عضويتها المقبلة في مجلس الأمن "عنوانا رئيسيا للتضامن والتعاون والتكاتف بين الدول والشعوب الإفريقية".
وقال إن الجزائر تعتمد النهج الاستباقي في حل الأزمات والنزاعات في إطار مبدأ الحلول الإفريقية ومن بينها المبادرة الرئاسية الجزائرية لإيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة في النيجر لتجنب خيار استخدام القوة.
وأضاف أن الجزائر حريصة على إعادة تفعيل اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر "على الرغم من التعقيدات التي تفرضها الأوضاع السياسية والامنية في هذا البلد الشقيق والجار".
وفي يونيو الماضي انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة كلا من الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في الأول من يناير2024. (النهاية)
م ر / ه س ص
MENAFN27092023000071011013ID1107156416
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.