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البيت الابيض يحذر من آثار مدمرة للاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي المحتمل

9/27/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- حذر البيت الابيض اليوم الاربعاء من "العواقب المدمرة" المحتملة على الاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي في حال فشل الكونغرس في توفير التمويل اللازم للسنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر المقبل.
واتهم بيان صادر عن البيت الابيض الجمهوريين "المتطرفين" في مجلس النواب بممارسة "العابا حزبية" قد تقود البلاد الى اغلاق حكومي سيكون له "اثار مدمرة" وذلك يشمل "تقويض الأمن القومي وإجبار أعضاء الجيش في جميع أنحاء البلاد وحول العالم على العمل بدون أجر".
ويتبقى للكونغرس الامريكي اقل من اسبوع لتمرير مشروع قانون لتوفير التمويل للحكومة الفيدرالية وتجنب "الاغلاق الحكومي" الذي يترتب عليه إغلاق بعض الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين إجازة بدون أجر.
واضاف البيان انه "اثناء الاغلاق الجمهوري الشديد سيتعين على أكثر من 13 الف شخص من مراقبي الحركة الجوية و 50 الف من ضباط أمن النقل بالإضافة إلى الآلاف من موظفي إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن النقل الحضور القيام بوظائفهم الحاسمة دون راتب حتى يصبح التمويل متاحا".
وقال ان "السبب الذي يجعل اولويات الامن القومي معرضة للخطر الان هو الجهود الحثيثة التي يبذلها الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب لخفض التمويل للبرامج الحيوية بدلاً من العمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لإبقاء الحكومة مفتوحة وتلبية الاحتياجات الطارئة للشعب الأمريكي".
واشار الى ان "الجمهوريين في مجلس النواب اداروا ظهورهم لصفقة الميزانية بين الحزبين والتي صوت عليها ثلثاهم قبل بضعة أشهر فقط واقترحوا بدلا من ذلك تخفيضات مدمرة للبرامج التي يعتمد عليها الملايين من الأمريكيين".
وكانت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني قد حذرت في تقرير لها امس من أن اغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف البلاد الائتماني وذلك بعد شهر من خفض وكالة (فيتش) لتصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة.
يذكر ان الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اتفقا في مجلس الشيوخ امس الثلاثاء على مقترح تمويل قصير الاجل ويغطي المدة حتى 17 نوفمبر المقبل لتجنب الاغلاق الحكومي لكن لم يطرح بعد للتصويت.(النهاية)

ا م م




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