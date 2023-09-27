البيت الابيض يحذر من آثار مدمرة للاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي المحتمل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 9 (كونا) -- حذر البيت الابيض اليوم الاربعاء من "العواقب المدمرة" المحتملة على الاقتصاد الامريكي بسبب الاغلاق الحكومي في حال فشل الكونغرس في توفير التمويل اللازم للسنة المالية التي تبدأ في الاول من اكتوبر المقبل.
واتهم بيان صادر عن البيت الابيض الجمهوريين "المتطرفين" في مجلس النواب بممارسة "العابا حزبية" قد تقود البلاد الى اغلاق حكومي سيكون له "اثار مدمرة" وذلك يشمل "تقويض الأمن القومي وإجبار أعضاء الجيش في جميع أنحاء البلاد وحول العالم على العمل بدون أجر".
ويتبقى للكونغرس الامريكي اقل من اسبوع لتمرير مشروع قانون لتوفير التمويل للحكومة الفيدرالية وتجنب "الاغلاق الحكومي" الذي يترتب عليه إغلاق بعض الخدمات الحكومية وحصول الموظفين الفيدراليين إجازة بدون أجر.
واضاف البيان انه "اثناء الاغلاق الجمهوري الشديد سيتعين على أكثر من 13 الف شخص من مراقبي الحركة الجوية و 50 الف من ضباط أمن النقل بالإضافة إلى الآلاف من موظفي إدارة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن النقل الحضور القيام بوظائفهم الحاسمة دون راتب حتى يصبح التمويل متاحا".
وقال ان "السبب الذي يجعل اولويات الامن القومي معرضة للخطر الان هو الجهود الحثيثة التي يبذلها الجمهوريون المتطرفون في مجلس النواب لخفض التمويل للبرامج الحيوية بدلاً من العمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لإبقاء الحكومة مفتوحة وتلبية الاحتياجات الطارئة للشعب الأمريكي".
واشار الى ان "الجمهوريين في مجلس النواب اداروا ظهورهم لصفقة الميزانية بين الحزبين والتي صوت عليها ثلثاهم قبل بضعة أشهر فقط واقترحوا بدلا من ذلك تخفيضات مدمرة للبرامج التي يعتمد عليها الملايين من الأمريكيين".
وكانت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني قد حذرت في تقرير لها امس من أن اغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف البلاد الائتماني وذلك بعد شهر من خفض وكالة (فيتش) لتصنيفها الائتماني لحكومة الولايات المتحدة.
يذكر ان الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد اتفقا في مجلس الشيوخ امس الثلاثاء على مقترح تمويل قصير الاجل ويغطي المدة حتى 17 نوفمبر المقبل لتجنب الاغلاق الحكومي لكن لم يطرح بعد للتصويت.(النهاية)
ا م م
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