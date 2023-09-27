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البرلمان العربي يؤكد أهمية تعزيز أمن المناطق الحدودية بين دول الساحل لمواجهة الإرهاب

9/27/2023 11:26:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 27 - 9 (كونا) -- أكد البرلمان العربي اليوم الأربعاء أهمية تعزيز أمن المناطق الحدودية بين دول الساحل لمواجهة التنظيمات الإرهابية مع التشديد على ضرورة البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب هذه المناطق على تحقيق الأمن والتنمية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في مجلس الأمة الجزائري عبد الكريم قريشي ممثلا البرلمان العربي في مؤتمر (مبادرة نداء الساحل) المنظم افتراضيا من قبل الاتحاد البرلماني الدولي إنه "يتعين تعزيز أمن المناطق الحدودية الرخوة بين دول منطقة الساحل والتي تستغلها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإجرامية المنظمة والقيام بعمليات التهريب العابرة للحدود التي تعتبر المصدر الأساسي لتمويل أنشطتها الإرهابية".
ولفت قريشي خلال المؤتمر الذي يقام على مدى يومين تحت عنوان (الاستثمار في التنمية والتعليم لإعادة بناء مستقبل الساحل) إلى أن "منطقة الساحل الإفريقي تشهد تطورات متسارعة تفرض أعباء ثقيلة على جهود مكافحة الإرهاب وهو ما يتطلب البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب هذه المنطقة على تحقيق تطلعاتهم المشروعة في الأمن والتنمية والاستقرار".
وأكد على "أهمية هذا الاجتماع الذي جاء في توقيت شديد الأهمية ويناقش التحديات المتعلقة بالتنمية والتعليم" وهما العاملان اللذان يمثلان "ركيزة رئيسية لمعالجة أسباب وجذور الإرهاب خاصة أن كافة التجارب الوطنية والإقليمية والعالمية قد أثبتت أن المواجهة الأمنية والعسكرية فقط لن تقضي على الإرهاب وإنما يجب أن تسبقها مواجهة تنموية شاملة".
ورأى أن "التعليم يمثل سلاحا رئيسيا في مواجهة الإرهاب بمنطقة الساحل كما تأتي المواجهة الفكرية على رأس السبل الوقائية اللازمة لتحصين المجتمعات في هذه المنطقة من التأثر بالفكر المتطرف ومواجهة سياسات التجنيد عن بعد والتي تتبعها التنظيمات الإرهابية وتستهدف بها فئة الشباب تحديدا".
واضاف أنه يجب "إعطاء مساحة أكبر للمؤسسات التعليمية والدينية وشيوخ القبائل لكي يقوموا بدور فاعل في التصدي للفكر المتطرف الذي تتبناه التنظيمات الإرهابية وتعمل على نشره".
كما توقف قريشي عند التحدي المتعلق "بضعف دور الدولة في بعض المناطق بمنطقة الساحل وخاصة في بعض المناطق التي فرضت التنظيمات المسلحة نفسها كمقدم للخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية حيث تكون الدولة المركزية ضعيفة في مواجهة هذه التنظيمات" مؤكدا في هذا الشأن "ضرورة أن تكون الأولوية لدعم خطط التنمية بهدف محاربة الفقر وبطالة الشباب". (النهاية)

م ر / ر ج



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