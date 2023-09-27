موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - السلطات الأمنية في محافظة (أبين) جنوبي اليمن تعلن نجاحها في السيطرة على آخر معاقل تنظيم القاعدة بمنطقة وادي رفض في مديرية (مودية) شرقي المحافظة من خلال عملية نوعية مباغتة.

طوكيو - كوريا الشمالية تعلن طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي تم احتجازه بعد أن عبر الحدود بين الكوريتين في يوليو الماضي والولايات المتحدة تؤكد الخبر وتقول إنها استعادت الجندي كينغ وتشكر السويد على دورها الدبلوماسي ومساعدتها في تسهيل عملية إطلاق سراحه.

مدريد - المرشح لرئاسة الوزراء الإسبانية زعيم الحزب الشعبي اليميني ألبرتو فييخو يخفق في الحصول على ثقة البرلمان لتنصيبه رئيسا للوزراء في جلسة التصويت الأولى بعدما حصل على 172 صوتا فقط أي أقل بأربعة أصوات من المطلوب لكنه يحظى بفرصة ثانية بعد 48 ساعة.

القاهرة - رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي يعلن فوز المغرب باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للعبة في نسخة عام 2025. (النهاية) ر ج