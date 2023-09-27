موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - السلطات الأمنية في محافظة (أبين) جنوبي اليمن تعلن نجاحها في السيطرة على آخر معاقل تنظيم القاعدة بمنطقة وادي رفض في مديرية (مودية) شرقي المحافظة من خلال عملية نوعية مباغتة.
طوكيو - كوريا الشمالية تعلن طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي تم احتجازه بعد أن عبر الحدود بين الكوريتين في يوليو الماضي والولايات المتحدة تؤكد الخبر وتقول إنها استعادت الجندي كينغ وتشكر السويد على دورها الدبلوماسي ومساعدتها في تسهيل عملية إطلاق سراحه.
مدريد - المرشح لرئاسة الوزراء الإسبانية زعيم الحزب الشعبي اليميني ألبرتو فييخو يخفق في الحصول على ثقة البرلمان لتنصيبه رئيسا للوزراء في جلسة التصويت الأولى بعدما حصل على 172 صوتا فقط أي أقل بأربعة أصوات من المطلوب لكنه يحظى بفرصة ثانية بعد 48 ساعة.
القاهرة - رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي يعلن فوز المغرب باستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية للعبة في نسخة عام 2025. (النهاية) ر ج
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