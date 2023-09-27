مجلس الأمن يناقش الملف السوري

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 27 أيلول(بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة بشأن الملف السوري استمع خلالها الأعضاء الى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون.

وقال بيدرسون إن الحل الشامل للصراع السوري "مازال بعيد المنال، بسبب الفجوات في الإرادة السياسية، وتباعد المواقف الجوهرية للأطراف، وانعدام الثقة العميق، والمناخ الدولي كلها عوامل تساهم في ذلك الجمود" بحسب قوله.

وأضاف انه لا يمكن قبول الوضع الراهن كونه قد "يزداد سوءا، ويمكن أن ينهار، بما سيؤدي إلى خلق تحديات جديدة" مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة بدء العملية السياسية في "تحقيق نتائج على أرض الواقع وإعطاء الأمل".

-- (بترا)

م د/ح أ

27/09/2023 23:25:08