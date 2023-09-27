مجلس الأمن يناقش الملف السوري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 27 أيلول(بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة بشأن الملف السوري استمع خلالها الأعضاء الى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون.
وقال بيدرسون إن الحل الشامل للصراع السوري "مازال بعيد المنال، بسبب الفجوات في الإرادة السياسية، وتباعد المواقف الجوهرية للأطراف، وانعدام الثقة العميق، والمناخ الدولي كلها عوامل تساهم في ذلك الجمود" بحسب قوله.
وأضاف انه لا يمكن قبول الوضع الراهن كونه قد "يزداد سوءا، ويمكن أن ينهار، بما سيؤدي إلى خلق تحديات جديدة" مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة بدء العملية السياسية في "تحقيق نتائج على أرض الواقع وإعطاء الأمل".
-- (بترا)
م د/ح أ
27/09/2023 23:25:08
MENAFN27092023000117011021ID1107156412
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