الأرصاد الجوية: تغير على درجات الحرارة الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول(بترا)-قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن التحليلات للنماذج العددية لمحاكاة الغلاف الجوي تشير ان هناك تغيراً واضحاً على درجات الحرارة الأسبوع المقبل مع بداية شهر تشرين الأول.
وأضاف في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، ان التحليلات تشير الى تأثر المملكة بكتلة هوائية تميل للبرودة وانخفاض واضح لدرجات الحرارة مع بداية تشرين الأول وتوقع للأمطار الاثنين المقبل.
وبين ان المؤشرات الأولية للتنبؤات الفصلية خاصة في شهر تشرين الأول تشير الى هطولات مطرية اعلى من المعدلات العامة لهذا الشهر.
- -(بترا)
م ح/ح أ
27/09/2023 23:15:22
MENAFN27092023000117011021ID1107156411
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