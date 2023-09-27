الأرصاد الجوية: تغير على درجات الحرارة الأسبوع المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول(بترا)-قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن التحليلات للنماذج العددية لمحاكاة الغلاف الجوي تشير ان هناك تغيراً واضحاً على درجات الحرارة الأسبوع المقبل مع بداية شهر تشرين الأول.

وأضاف في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء، ان التحليلات تشير الى تأثر المملكة بكتلة هوائية تميل للبرودة وانخفاض واضح لدرجات الحرارة مع بداية تشرين الأول وتوقع للأمطار الاثنين المقبل.

وبين ان المؤشرات الأولية للتنبؤات الفصلية خاصة في شهر تشرين الأول تشير الى هطولات مطرية اعلى من المعدلات العامة لهذا الشهر.

- -(بترا)

م ح/ح أ

27/09/2023 23:15:22