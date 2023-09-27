اتفاقية تعاون بين جايكا والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 أيلول(بترا)- وقعت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة (جايتوا) مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم رحلات استكشافية محلية ودولية لزيارة المواقع السياحية التي تم تطويرها من قبل الوكالة اليابانية في منطقة البترا التنموية.
وبحسب بيان للجمعية، تعتبر هذه الاتفاقية التي وقعت في مقر الجمعية اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين من الوكالة اليابانية (جايكا) ومجلس إدارة الجمعية، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين اليابان والأردن في مجال السياحة.
وتُعبر هذه الاتفاقية عن التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، حيث سيتاح من خلالها للزوار الدوليين والمحليين الفرصة لاستكشاف المواقع الفريدة والثقافة الغنية في منطقة البترا التنموية من خلال هذه الرحلات الاستكشافية.
وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار" إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة فريدة لزيارة المواقع السياحية التي تم تطويرها من قبل جايكا في منطقتنا، كما ستقدم هذه الرحلات إلى الزوار تجربة لا تُنسى وتعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة".
وتظهر هذه الاتفاقية التزام الوكالة اليابانية (جايكا) والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة بدعم قطاع السياحة الوافدة الى الأردن وخاصة منطقة البترا من خلال دعم المجتمعات المحلية في إقليم البترا والسياحة المستدامة في المنطقة.
وقال مندوب مشروع جايكا: "نحن ممتنون لهذا التعاون مع الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، ونتطلع إلى تعزيز التفاهم الثقافي بين شعبينا وإبراز جمال وثقافة منطقة البتراء التنموية".
--(بترا)
ح خ/ح أ
27/09/2023 22:56:31
MENAFN27092023000117011021ID1107156410
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