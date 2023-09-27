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اتفاقية تعاون بين جايكا والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة

9/27/2023 11:26:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 أيلول(بترا)- وقعت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة (جايتوا) مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنظيم رحلات استكشافية محلية ودولية لزيارة المواقع السياحية التي تم تطويرها من قبل الوكالة اليابانية في منطقة البترا التنموية.
وبحسب بيان للجمعية، تعتبر هذه الاتفاقية التي وقعت في مقر الجمعية اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين من الوكالة اليابانية (جايكا) ومجلس إدارة الجمعية، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين اليابان والأردن في مجال السياحة.
وتُعبر هذه الاتفاقية عن التزام الطرفين بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، حيث سيتاح من خلالها للزوار الدوليين والمحليين الفرصة لاستكشاف المواقع الفريدة والثقافة الغنية في منطقة البترا التنموية من خلال هذه الرحلات الاستكشافية.
وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار" إن هذه الاتفاقية تمثل فرصة فريدة لزيارة المواقع السياحية التي تم تطويرها من قبل جايكا في منطقتنا، كما ستقدم هذه الرحلات إلى الزوار تجربة لا تُنسى وتعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية مميزة".
وتظهر هذه الاتفاقية التزام الوكالة اليابانية (جايكا) والجمعية الأردنية للسياحة الوافدة بدعم قطاع السياحة الوافدة الى الأردن وخاصة منطقة البترا من خلال دعم المجتمعات المحلية في إقليم البترا والسياحة المستدامة في المنطقة.
وقال مندوب مشروع جايكا: "نحن ممتنون لهذا التعاون مع الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة، ونتطلع إلى تعزيز التفاهم الثقافي بين شعبينا وإبراز جمال وثقافة منطقة البتراء التنموية".
--(بترا)
ح خ/ح أ
27/09/2023 22:56:31

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