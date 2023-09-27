الخصاونة يفتتح النافورة مول أحد المشاريع الاستثمارية في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 27 أيلول( بترا )- افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مدينة العقبة مساء اليوم الأربعاء "النَّافورة مول" أحد المشاريع الاستثماريَّة الرِّياديَّة لشركة الأسواق الأولى، المملوكة بالكامل لشركة الأسواق الحرَّة الأردنيَّة.

واكد رئيس الوزراء أهميَّة مدينة العقبة كوجهة اقتصاديَّة وسياحيَّة واستثماريَّة، والسَّعي لتكون من بين أفضل واهم 100 مدينة في العالم ضمن مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء أن بلدنا زاخر بالكفاءات والفرص الواعدة التي تقودنا إلى آفاق أوسع تنعكس إيجاباً على المواطن الأردني الذي هو دوما محط اهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد .

وأشاد الخصاونة بالعقول النيرة والكفاءات التي يمتاز بها وطننا والرسالة التي تؤديها وسائل الإعلام المحترمة في تقديم سردية الدولة الأردنية الناجحة والناجزة والتي دخلت مئويتها الثانية بثقة واعتزاز بالكثير مما يحق لنا أن نفخر به على إمتداد المئوية الأولى .

واكد رئيس الوزراء أن لدينا مشروعا تحديثيا شاملا يقوده جلالة الملك بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية لافتا أنه لا عودة عن هذا المشروع ونسير فيه بإذن الله بسرعة الواثق وسنحقق مستهدفاته بمعية مواطنينا في جميع أنحاء المملكة.

وحيا الخصاونة جهود أبناء العقبة وجميع الكوادر العاملة فيها والقطاع الخاص وإسهاماتهم المميَّزة في تنمية وتطوير العقبة كوجهة اقتصاديَّة مؤكدا أن هذا المشروع فاتحة خير لمشاريع كبرى قادمة للعقبة والتي تستهدف حلم جعل العقبة من أهم وأفضل المدن في العالم قريبا .

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية ايمن المفلح تقديره لرئيس الوزراء لرعاية افتتاح هذا المجمع التجاري الأول من نوعه وسط مدينة العقبة والذي يأتي تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بإطلاق فضاءات العقبة الجديدة وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في الإرتقاء بالمنظومة الإقتصادية والتنموية لمنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة.

ولفت المفلح الى ان العقبة اليوم على موعد مع انطلاقة جديدة على صعيد الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية تضاف الى الجهود الكبيرة التي تبذلها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة لتأكيد مكانة العقبة كما أرادها جلالة الملك منذ اكثر من عشرين عاماً على خارطة المدن السياحية الوادعة والواعدة على البحر الأحمر ما يزيد من تنافسيتها ودورها في الارتقاء والتنمية الاقتصادية ويدفع باتجاه مزيد من الجذب السياحي للمدينة.

حضر الافتتاح عدد من الوزراء ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وعدد من المسؤولين وأعيان ونوَّاب العقبة، وممثلي القطاعات الاقتصادية والسياحية والخدمية في العقبة.

وقد تم تشييد النافورة مول بإمكانات كبيرة لتجسد هذه الرؤية كصرح اقتصادي مميز والأول من نوعه في العقبة وهو مملوك من شركة الأسواق الأولى وهي إحدى شركات الأسواق الحرة الأردنية.

ويقع النافورة مول في قلب مدينة العقبة بالقرب من شاطئ البحر متوسطاً مشروعي سرايا وآيلة ومجموعة من الفنادق الشاطئية الفاخرة والمنتجعات ذات الخمس نجوم،مما يجعله قريبا من كافة المرافق السياحية والخدماتية في المدينة، وقد تم البدء بتنفيذ بنائه في 2018 على مساحة 21,500 م2 من ضمنها 9000 م2 خصصت لاستيعاب 260 موقفا داخليا وخارجيا للسيارات تشمل محطات شحن سريع للسيارات الكهربائية.

وانطلاقا من الحس الجمالي الذي سعت أليه الشركة في تصميمها هذا المجمع فقد تميز مبنى المول بنافورته الخارجية ذات الألوان والإضاءة بأحدث تكنولوجيا متخصصة في العالم وبتصميمه المعماري الفريد وفق أعلى المواصفات الهندسية والإنشائية والجمالية، وهو يمتاز بأحدث تقنيات توفير الطاقة ويمتلك معظم مواصفات الأبنية الخضراء مع مشروع خاص بالطاقة الشمسية المتجددة ليعمل بأقل الكلف التشغيلية، حيث تم الحرص على بناء الجدران ذات العزل الحراري عالي الجودة والنوافذ العازلة المزدوجة ونظام التكييف المركزي الموفر للطاقة.

ويحتوي المجمع في تصميمه الداخلي على نافورة جذابة تعتمد النظام العكسي من الأعلى إلى الأسفل ومدعمة بالألوان المضاءة، ويمتاز بساحة وسطية بمساحة 600 م2 تعطي الزوار القدرة على رؤية كافة المرافق والمحلات التجارية التي يسهل الوصول إليها بواسطة الأدراج الكهربائية والمصاعد والممرات الواسعة.

وتمتاز مساحاته الداخلية التأجيرية بالمرونة (صغيرة، متوسطة وكبيرة بمساحة 11,000 م2) لتلبية احتياجات كافة القطاعات والشركات التجارية والخدماتية المختلفة من معارض الأزياء ذات العلامات التجارية الشهيرة، وأسواق حرة ومحلات كهربائيات وإلكترونيات، اضافة إلى بنوك ومحال صرافة وتأجير سيارات وخدمات سياحية، بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي ومركز لألعاب الأطفال بمساحة 500 م2 وهايبرماركت وصالون تجميل وعيادة أسنان وصيدلية.

وأكدت الشركة إنها تخطط للمرحلة الثانية من هذا المشروع الذي يشكل اضافة نوعية لسياحة الأسرة الأردنية والعربية والتسوق لأبناء المدينة والزوار من مختلف مدن المملكة والسياح من الخارج والترفيه العائلي.

ويحتوي مشروع المرحلة الثانية Fountain Village على رؤية طموحة تتماشى مع حركة التطور والنماء التي تشهده العقبة اليوم ويقع المشروع على الأرض المجاورة لمبنى النافورة مول بمساحة 8000 م2 ويهدف إلى توفير خدمات إضافية مكملة للخدمات التجارية والترفيهية مما يجعل المجمع التجاري وجهة مميزة لأهالي وزوار مدينة العقبة، حيث سيضم مجموعة من المطاعم التي تقدم خدمة الطلب من السيارة Drive Thru ومبنى تجاري يوفر مساحات متنوعة من النشاطات التجارية المختلفة منها مركز الاعمال "البزنس سنتر" .

--(بترا)

ع ق/ح أ

27/09/2023 22:47:34