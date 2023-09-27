بلدية الرصيفة تنصف عائلة عامل وافد توفي قبل 12 عاماً

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 27 أيلول(بترا)- أنصفت بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء عائلة عامل وافد توفاه الله بحادث سير إثناء عمله قبل 12 عاماً حيث قرر المجلس البلدي برئاسة رئيس البلدية شادي الزيناتي اليوم الأربعاء الموافقة على صرف تعويض لعائلة العامل الوافد عبد الحميد علي ضرغام الذي كان قد انتقل الى رحمة الله تعالى بتاريخ 18/2/2011 جراء حادث سير وهو على رأس عمله، ولم يتم صرف مستحقات عائلته رغم مطالبتهم بذلك لعدة أعوام ودون جدوى.

وبين الزيناتي أن عائلة العامل المتوفي راجعت البلدية وعرضت مظلمتها ومطالبتها للمجالس البلدية السابقة بصرف التعويضات لأكثر من عشر سنوات دون أن تجد أي تعاون أو إنصاف لافتا إلى أن المجلس البلدي الحالي اتخذ قرارا بصرف مستحقاتها حسب نص المادة رقم (90/أ) من قانون العمل والعمال، وحسب تقرير الدائرة القانونية للبلدية، داعيا الله أن يرحم العامل ومؤكدا ان البلدية ستكون دائما مع موظفيها في كافة الظروف.

--(بترا)

رن/ح أ

27/09/2023 21:40:44