البطة الصفرا يحقق 13 مليون جنيه فى السعودية بعد 4 أسابيع عرض

MENAFN - Youm7) حقق فيلم "البطة الصفرا " إيرادات بلعت 1.571.569 مليون ريال سعودى بما يعادل 12.947.028 مليون جنيه مصري، وذلك في شباك التذاكر السعودى خلال 4 أسابيع عرض، اذ أطلق الفيلم في دور العرض بالمملكة العربية السعودية يوم 31 أغسطس الماضى بعد 3 أسابيع من عرضه في مصر.

وتوقفت إيرادات فيلم البطة الصفرا عند مليوناً و375 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى، حيث حققها الفيلم خلال 3 أسابيع عرض إذ انطلق في دور العرض المصرية يوم 9 أغسطس الماضى، قبل رفعه من السينمات بعد 3 أسابيع،

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

يذكر أن محمد عبد الرحمن توتا شارك في فيلمين تم عرضهما خلال موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، الأول هو "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"بيت الروبى" الذى يظهر فيه كضيف شرف خلال 3 مشاهد مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

أما غادة عادل فيعرض لها حالياً فيلم فيلم "مرعى البريمو" الذى انطلق فى دور العرض يوم الأربعاء 2 أغسطس، وتشارك غادة في بطولة الفيلم بجانب محمد هنيدي، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد، وتجسد غادة خلال الأحداث شخصية زوجة محمد هنيدى.







