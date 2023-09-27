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افتتاح مسرحية المغامرة لمراد منير على مسرح السامر اليوم

9/27/2023 11:26:24 PM
(MENAFN- Youm7) يفتتح المخرج مراد منير مسرحيته الجديدة " المغامرة" علي مسرح السامر في أول عروضه بعد افتتاحه اليوم الخميس، وهو مأخوذ عن نص " مغامرة رأس المملوك جابر " للكاتب السوري الكبير سعد الله ونوس ، وديكور إبراهيم المطيري، وملابس ناجح ابو المجد، وموسيقى محمد عزت، واستعراض محمد بيلا، وماكياج رانيا صابر، واشعار أحمد الشريف، ومشرف عرض أحمد شعراوي ، ومدير إنتاج أحمد عزيز، ومساعدين الإخراج : رنا طارق، أحمد حسين، أمل صابر، نيرة خليل، والمخرج المنفذ محمد صفوت.



العرض يشارك في بطولته كل من : يوسف مراد منير، أشرف شكري، لمياء العبد ،مصرية بكر، محمد النبوي، إيهاب عز العرب، فاطمة ذكي، حامد سعيد، ليلى مراد ، سالي أبو بكر ،عبدالله مهنا، علاء شاكر ،بسملة خليل، والأطفال ( سعد، يوسف وائل، محمد وائل، جنا خليل ، محمد عز العرب) .



وكان قد صرح المخرج مراد منير لليوم السابع عن المسرحية قائلا :
نص مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله ونوس يعتبر من الأعمال ذات العيار الثقيل، وقد قمت بعمل إعداد للنص بعنوان "المغامرة" حتى يتماشى مع عصرنا هذا وزماننا هذا، وتعد فكرة النص بسيطة جدًا.



وتابع المخرج مراد منير: تدور الفكرة حول مملوك ذهب للوزير كي يرسل رسالة عن طريقه فقام الوزير بحلق شعره وكتابة الرسالة على رأسه وفي نهاية الرسالة كتب الوزير أقتل حامل الرسالة، وبالفعل قام الملك بقطع رأس المملوك، وأقدم في العرض فرجة مختلفة والعرض قائم على ألعاب الأطفال يلعبونها ثلاث بنات مثل الكراسي الموسيقية ونط الحبل وهم الذين يقدمون العرض، والعرض بطولة مجموعة من شباب المسرحيين.











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