31 عاما على فيلم الستات لـ محمود ياسين وفيفى عبده

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الخميس، 31 عاما على فيلم الستات، حيث عرض لأول مرة في 28 سبتمبر 1992، والفيلم وقت عرضه على شاشات التلفزيون يشاهده الجميع كأنهم يشاهدونه لأول مرة.

وفيلم "الستات"، من بطولة محمود ياسين وفيفى عبده، وهالة صدقى وعبلة كامل وإيمان وعلا رامى وإبراهيم نصر، وتأليف ماجدة خير الله و إخراج مجدى السباعى.

تدور أحداث الفيلم حول "عزمى" وهو صحفى ناجح يتولى رئاسة تحرير إحدى الصحف، فيبدأ سياسة جديدة فى سير العمل، تتسم معاملاته مع الناس بالجدية والابتعاد عن المجاملات.

تحاول نورهان الفنانة المشهورة التقرب منه عن طريق الهدايا الثمينة له ولزوجته سهير، ورغم ذلك لم يقم بنشر أى أخبار فنية عنها، فسعت لتصيد أخطائه، فاستغلت معاملته الطيبة مع سعاد الصحفية الناشئة للضغط عليه، كما أنها علمت أنه على صداقة قديمة مع الراقصة "شكرية"، كل هذا كان فرصة لتهديده وإفشاء ذلك لزوجته، ورغم هذا صمد عزمى أمام كيد النساء ولم يتراجع عن دور الصحفى الجاد المهموم بالقضايا الاجتماعية.