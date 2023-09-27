نصائح لإنقاص الوزن الزائد.. بعد تناول حلوى المولد النبوى

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- Youm7) لا يستطيع أحد مقاومة قطع حلوى المولد النبوي الشريف من سمسية وحمصية والملبن بكافة أنواعها حتى وإن كان يتبع نظاما غذائيا لخسارة وزنه، مما يتسبب في زيادة الوزن مع مرور الوقت والإصابة بالسمنة، وللتخلص من الوزن الذى اكتسبه الشخص طوال فترة تناوله لقطع الحلوى، نستعرض في التقرير، نصائح تساعد على إنقاص الوزن الزائد، وفقاً لما ذكره موقع " everydayhealth ".
نصائح لإنقاص الوزن الزائد
تناول الطعام ببطء
ينصح بتناول الطعام ببطء، وعدم البلع إلا بعد مضغ الطعام كاملاً، مع تكرار الأمر مع كل قطعة، حيث يستغرق الأمر وقتًا، مما يشعر الشخص بأنه تناول الكثير من الطعام .
خسارة الوزن الزائد
ممارسة التمارين الرياضية
يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حيث يساعد ذلك في التخلص من الوزن الزائد وخسارة السعرات الحرارية التي اكتسبها الشخص نتيجة إفراطه في تناول الحلوى.
طعام صحى
تجنب تخطي وجبات الطعام
يفضل تجنب تخطى وجبات الطعام الرئيسية اليومية، حتى يمد الجسم بالطاقة طوال الوقت مع عدم الإفراط في تناول الطعام والحرص على تناول قطع طعام تحتوى على القليل من السعرات الحرارية.
نصائح لإنقاص الوزن الزائد
شرب الماء
وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين شربوا كوبين من الماء قبل تناول الوجبة الرئيسية شعروا بالشبع وفى نفس الوقت لم يفرطوا في تناول الطعام وبالتالي وصلوا للوزن المثالى مع اتباع نظام غذائى صحى.
تقليل السعرات الحرارية
يفضل تناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون وبالتالي تحتوى على عدد قليل من السعرات الحرارية.
تناول البروتين
يساعد البروتين على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، لذلك يفضل تناول
الأطعمة البروتينية الغنية بالألياف والدهون الصحية، مثل بيضتين مع خبز القمح الكامل والأفوكادو أو الفطائر التي تحتوى على نسبة عالية من البروتين مع المكسرات والتوت.
الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات
تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل البطاطس والخبز المكرر، يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والشعور بالجوع والرغبة في الحصول على المزيد من الطعام.
الفواكه بدل الحلوى
تحتوى الفواكه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وتحمل الكثير من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والألياف، لذلك يفضل تناولها بدلاً من قطع الحلوى التي تحتوى على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.
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