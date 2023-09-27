نصائح لإنقاص الوزن الزائد.. بعد تناول حلوى المولد النبوى

MENAFN - Youm7) لا يستطيع أحد مقاومة قطع حلوى المولد النبوي الشريف من سمسية وحمصية والملبن بكافة أنواعها حتى وإن كان يتبع نظاما غذائيا لخسارة وزنه، مما يتسبب في زيادة الوزن مع مرور الوقت والإصابة بالسمنة، وللتخلص من الوزن الذى اكتسبه الشخص طوال فترة تناوله لقطع الحلوى، نستعرض في التقرير، نصائح تساعد على إنقاص الوزن الزائد، وفقاً لما ذكره موقع " everydayhealth ".





نصائح لإنقاص الوزن الزائدتناول الطعام ببطء

ينصح بتناول الطعام ببطء، وعدم البلع إلا بعد مضغ الطعام كاملاً، مع تكرار الأمر مع كل قطعة، حيث يستغرق الأمر وقتًا، مما يشعر الشخص بأنه تناول الكثير من الطعام .

خسارة الوزن الزائد





ممارسة التمارين الرياضية

يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حيث يساعد ذلك في التخلص من الوزن الزائد وخسارة السعرات الحرارية التي اكتسبها الشخص نتيجة إفراطه في تناول الحلوى.

طعام صحى





تجنب تخطي وجبات الطعام

يفضل تجنب تخطى وجبات الطعام الرئيسية اليومية، حتى يمد الجسم بالطاقة طوال الوقت مع عدم الإفراط في تناول الطعام والحرص على تناول قطع طعام تحتوى على القليل من السعرات الحرارية.

نصائح لإنقاص الوزن الزائد





شرب الماء

وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين شربوا كوبين من الماء قبل تناول الوجبة الرئيسية شعروا بالشبع وفى نفس الوقت لم يفرطوا في تناول الطعام وبالتالي وصلوا للوزن المثالى مع اتباع نظام غذائى صحى.





تقليل السعرات الحرارية

يفضل تناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون وبالتالي تحتوى على عدد قليل من السعرات الحرارية.





تناول البروتين

يساعد البروتين على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، لذلك يفضل تناول

الأطعمة البروتينية الغنية بالألياف والدهون الصحية، مثل بيضتين مع خبز القمح الكامل والأفوكادو أو الفطائر التي تحتوى على نسبة عالية من البروتين مع المكسرات والتوت.





الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل البطاطس والخبز المكرر، يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والشعور بالجوع والرغبة في الحصول على المزيد من الطعام.





الفواكه بدل الحلوى

تحتوى الفواكه على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وتحمل الكثير من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والألياف، لذلك يفضل تناولها بدلاً من قطع الحلوى التي تحتوى على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.







