حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:





برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: تخلص من الملل

يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية جادة وقيادية حاسمة، كما يحرص على ترتيب وتنظيم كل شيء في حياته كما يهتم بأناقته ويعرف بحسن اختياره للألوان وتنسيقها.





برج العذراء في حظك اليوم 28 سبتمبر

يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى والتي منها قوة الإرادة والحرص على تنظيف كل شيء ودائماً ما ينتقد من حوله، ومجدد لأفكاره طوال الوقت، وعاشق لعمله ومجتهد فيه.





مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير

برج العذراء

الفنان حسين الجسمي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

رتب أفكارك جيداً قبل طرحها على رؤسائك حتى تستطيع إقناعهم بها، وتجنب التردد وثق بنفسك جيداً حتى تستطيع إقناعهم وتنفذ أفكارك الفترة المقبلة وتثبت ذاتك بين زملائك.





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اعمل على تحسين علاقتك بشريك حياتك وأطفالك بقضاء بعض الوقت معهم وإصطحابهم في نزهة عائلية حتى يتخلصون من الشعور بالملل وتتحسن حالتهم النفسية .





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على شرب عصائر الفواكه الخالية من السكر، مع ممارسة تمرين المشي بشكل يومى حتى تتحسن حالتك النفسية وتخسر بعض من وزنك الزائد حتى تشعر بالحيوية والنشاط.





برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة، أن يعمل على تحسين حياته وتجديدها من خلال وضع أفكار جديدة، ويعمل على التقرب من أفراد عائلته.





برج الأسد..حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: اهتم بنفسك

يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية قيادية وطيبة قلبه ويجيد فن الطهى ويعشق ممارسة التمارين الرياضية، ودائماً ما يحرص على شراء أشياء باهظة الثمن.





برج الأسد‎ ‎في حظك اليوم 28 سبتمبر

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها حرصه على لفت أنظار من حوله له، كما يتمتع بالمزيد من الثقة بالنفس، والطموح الذى يدفعه لتحقيق المزيد من النجاحات في عمله.





مشاهير برج الأسد‎ ‎

ومن مشاهير

برج الأسد‎

‎الفنان أحمد عز، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم ‏السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد‎

‎على الصعيد الصحي والمهني ‏والعاطفي.‎

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برج الأسد‎ ‎حظك اليوم على الصعيد المهني‎

لا تقلل من عزيمة أحد واهتم بنفسك فقط وأعمل على تحسين قدراتك وأطلع على كل ماهو جديد ومختلف في مجالك المهنى حتى تطور من نفسك وتصل للمقدمة كما تحلم طوال الوقت.

برج الأسد‎ ‎حظك اليوم على الصعيد العاطفي‎ ‎

تواصل مع شريك حياتك طوال الوقت، حتى يشعر باهتمامك وحبك الدائم له، ولا تحاول بين الحين والآخر تجاهله حتى تقوى وتحسن علاقتك به.

برج الأسد‎ ‎حظك اليوم على الصعيد الصحي‎ ‎

احرص على اتباع نظام غذائى صحى يساعدك على إنقاص وزنك الزائد حتى تحصل على جسم رشيق يزيد من ثقتك بنفسك مع مرور الوقت، لذلك عليك باتباع هذا .





برج الأسد‎ ‎وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة‎

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يلتزم بمواعيد العمل، ولا يهدر وقته في أشياء غير مفيدة، لذلك عليه أن يهتم بعمله طوال الوقت.

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برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: راجع قراراتك

يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية قيادية، وذكاء يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة، كما يعشق خوض المغامرات المثيرة.





برج الحمل في حظك اليوم 28 سبتمبر

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها حرصه على مساعدة الغير طوال الوقت، كما يعمل على تطوير عمله، ولكن تسرعه في اتخاذ القرارات في كثير من الأحيان يهدر منه العديد من الفرص.





مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير

برج الحمل

الفنان حسين فهمي، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني

راجع قراراتك جيداً قبل تطبيقها حتى لا تتكبد المزيد من الخسائر في عملك خلال الفترة المقبلة، وضع خطة لتطوير عملك حتى تتقدم فيه وتحقق ماتحلم به طوال الوقت.





برج الحمل حظك اليومعلى الصعيد العاطفي

حافظ على استقرار علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت حتى تشعر بالأمان والاستقرار الذى تحلم به، وإياك وإثارة المشاكل معه على أتفه الأسباب.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى مناسب لك حتى تحافظ على رشاقتك مع مرور الوقت.





برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن لايستسلم للكسل والإحباط حتى تتفوق وتنجح في عملك، كما عليك بتحسين علاقتك بمن حولك.





برج الجدى حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: تعاون مع زملائك

يتميز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها جديته في العمل وحرصه على إتقانه، كما يعشق الهدوء ويميل للجلوس في الأماكن الهادئة.





برج الجدى فى حظك اليوم 28 سبتمبر

يتسم مولود برج الجدى بحبه لأسرته كما يتمتع بعقلية تجارية مميزة تساعده على إبتكار العديد من المشاريع المميزة التي تساعد على زيادة دخله







مشاهير برج الجدي

ومن مشاهير

برج الجدى

الفنانة دنيا سمير غانم ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

احرص على التعاون مع زملائك في تطوير أفكار جديدة ومختلفة، ولا تتكاسل عن تحقيق ذلك، كما عليك الإطلاع على كل ماهو جديد ومختلف في مجالك المهني.





حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

لا تنصت لأى طرف ثالث يحاول إثارة المشاكل بينك وبين شريك حياتك حتى تحافظ على استقرار أسرتك مع مرور الوقت، وتشعر معهم بالحب والإطمئنان.





حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومي حتى تخسر المزيد من الدهون الزائدة التي اكتسبتها بسبب إفراطك في تناول الحلوى، كما عليك بالحصول على قسط كافٍ من النوم.





توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجدى خلال الفترة المقبلة، أن يسعى لتحقيق التفوق والنجاح في حياته المهنية، ويتعاون مع زملائه على تحقيق الأفضل حتى ينجح في حياته.

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: استمتع بالهدوء

نادرا ما تجد أصحاب برج السرطان غير محبوبين، فهم دائما محبوبون من الآخرين، وعادة ما يكونون متعاونين مع غيرهم سواء مع فريقهم أو حتى مع معارفهم فمعاملتهم الطيبة مع الجميع تجذب الخير إليهم.

برج السرطان في حظك اليوم 28 سبتمبر

يستمع دائما أصحاب برج السرطان بحدسهم، فنادرا ما تجدهم ينفرون من شخص أو قرار حتى لو أجمع الجميع أنه صالح لهم، وفى النهاية يتضح إنهم كانوا صائبين فى قرارهم، فهم قادة أقوياء ومسيطرين ويحبون الجميع .

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير

برج السرطان

الأميرة ديانا، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

سيشعر مولود برج السرطان برغبة قوية في العمل على جانبه الإبداعي اليوم، لذا عليك استخدام إبداعك لاستكشاف فرص جديدة في حياتك المهنية والقيام بمشاريع جديدة تسمح لك بالتعبير عن نفسك، لا تخاف من المخاطرة واتبع شغفك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

في الأمور المتعلقة بالقلب، سيشعر مواليد برج السرطان بالحاجة إلى التواصل اليوم، إذا كنت في علاقة، استغل هذا الوقت للتواصل لأطول فترة مع شريكك، إذا كنت عازبا، فثق بحدسك عندما يتعلق الأمر بالشركاء المحتملين.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

قد يكون لعواطفك تأثير جسدي على جسمك اليوم، خذ الوقت الكافي للتحقق من نفسك وممارسة الرعاية الذاتية، يمكن أن يشمل ذلك حضور دروس اليوجا، أو الحصول على جلسة تدليك، أو مجرد قضاء بضع دقائق للتأمل وتصفية ذهنك، وتذكر أن الجسم السليم يبدأ بالعقل السليم.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة قد تكون عواطفك عميقة وتقدر الروابط مع من حولك الفترة المقبلة ويشجعك الكون على الاستماع إلى حدسك والبحث عن الأفراد ذوي التفكير المماثل الذين يشاركونك قيمك ومعتقداتك، ثق بغرائزك ولا تخف من التواصل مع الآخرين . برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: التجديد مطلوب

يعرف عن مولود برج الجوزاء بأنه يمتلك شخصية اجتماعية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يعرف حدوده، ولا يستطيع أن يتخطاها إلا إذا طلب منه الطرف الآخر، فهذا ما يجعله مميزا ومبهرا لك ولمن يتعامل معه.

برج الجوزاء في حظك اليوم 28 سبتمبر‏

يمتلك أصحاب برج الجوزاء، الخيال الخصب، وهذا ما يجعلهم شخصيات مميزة، ويتيح لهم القدرة على خلق الحلول الإبداعية، لم تخطر في بال أحد في وقت قصير، وهذا ما يجعلهم يترددون في كثير من القرارات نتيجة وجود بعض النتائج التي لا تريحهم.

مشاهير برج الجوزاء ‏

ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وفي إطار هذا السياق يقدم ‌‌‏ "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحي ‌‏والمهني والعاطفي.

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برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني

‏يعد تنوعك الطبيعي وقدرتك على التكيف من أبرز صفاتك الرئيسية في مكان العمل اليوم. أنت قادر على تغيير التروس بسرعة والاستجابة للمتطلبات المتغيرة بسهولة، الأمر الذي سيثير إعجاب زملائك ورؤسائك على حد سواء، قد تجد نفسك في منصب قيادي، حيث ستتألق مهارات الاتصال والتفكير الاستراتيجي لديك.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

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قد تجد نفسك منجذبا إلى شخص ذكي ومحب للمرح، أو من المرجح أن يكون سحرك في كامل قوته، حيث تبهر من حولك بذكائك وروح الدعابة التى تتمتع بها، فدع شرارة الحب تتطاير من حولك واستمتع بها، لذلك تعثر على شريك حياتك المستقبلى.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي

‏يتناغم عقلك وجسمك اليوم، حيث تستمتع بموجة من الطاقة والحماس، قد تشعر بالرغبة في ممارسة تمرين صعب أو تجربة رياضة جديدة، أو يمكنك ببساطة الاستمتاع بالمشي السريع أو حضور دروس اليوجا. تأكد من أخذ فترات راحة طوال اليوم لإعادة الشحن وإعادة التركيز.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

‏بشكل عام، الفترة المقبلة هي الوقت المناسب لتوسيع آفاقك وتوسيع عقلك، قد تشعر وكأنك مفعم بالطاقة والحماس، وعلى استعداد لمواجهة أي تحد يأتي في طريقك، سواء كنت تسعى وراء شغف جديد أو تبحث عن فرص جديدة، فمن المؤكد أنك ستجد شيئا يشعل نارك، ابق متيقظا لفرص التعاون ومشاركة الأفكار.





برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: ثق بنفسك

يسعى مولود برج الحوت للوصول لقمة السعادة، حيث إنه لا يتردد أبدا في بذل أقصى مجهود، ودفع الأموال للوصول للسعادة التي يتمناها، هو ومن حوله، فهو يعمل من أجل جني المزيد من المال ليحصل على مايحلم به.

برج الحوت في حظك اليوم 28 سبتمبر

يعرف أصحاب

برج الحوت

بشخصيتهم الحنونة والمرهفة، وذلك لأن الله خلقهم قادرين على تقديم الحب والسعادة لكل من يحيطون بهم، كما أنهم يتعاطفون مع الآخرين.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.



برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني



تمتلك اليوم النشاط اللازم لإنهاء كافة مهامك، ومساعدة كل من يحتاج إنهاء عمله، كما يمكنك استغلال

الفرص التي تأتي في طريقك، لذا ثق بنفسك وتحمل المخاطر، وذلك لتحصل وتحدد المزيد من النجاحات.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي



فقد حان الوقت لتسمح لنفسك بأن تفتح قلبك، لكل من يدق بابك، واختار المناسب لك، أما إذا كنت في علاقة، فإن اليوم هو يوم جيد لتقوية علاقتك من خلال التعبير عن مشاعرك ومشاركة أحلامك مع شريك حياتك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي



التوافق بين عقلك وجسدك من أهم الأشياء التي يجب أن تسعى إليها اليوم، فلا تتردد فى ممارسة الرياضة، ولا تهمل ممارسة رياضة التأمل،

للوصول إلى هدفك.



برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة



انتبه لأمورك المالية الفترة المقبلة، وعليك أن تلقى نظرة فاحصة على أموالك، وتثق في حدسك عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات أو قرارات الإنفاق، ولا تنسى الاهتمام بصحتك ورعايته أهلك.

برج الدلو.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر: كُن حكيماً

يعرف أصحاب برج الدلو بأنهم شخصيات كريمة، وتحب الخير للجميع، وتقدم كل ما في وسعها لمساعدتهم، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما أنهم يفعلون ذلك بطرق مختلفة ومميزة.

برج الدلو حظك اليوم 28 سبتمبر

ومن أبرز سمات أصحاب

برج الدلو

هي رؤيتهم لمستقبلهم، فهم أشخاص يتطلعون إلى الأمام، ويستغلون عاطفتهم لتدل على كيفية التعامل مع من حولهم، فهم يرون أن الحب سر الحياة.

مشاهير برج الدلو ‏

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي. ‏

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

‏يمكن لأولئك الذين يريدون تغيير وظيفتهم أن يبحثوا اليوم عن عمل جديد مناسب لمهاراتهم وما وصلوا إليه من تقدم، إذا كنت طالب بمرحلة دراسية ما فاستعد لمرحلة جديدة تغير من مسار حياتك.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

‏حياتك العاطفية خالية من الفوضى اليوم، فاستمع لعقلك وكن حكيما في التعامل مع شريك حياتك، وأما إذا كنت عازبا قد تتلقى عرضا بالزواج، ويمكن أن علاقة صداقة لحب.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

‏عليك الاسترخاء اليوم، ستكون صحتك جيدة، حافظ دائما على صحتك ونشر الإيجابية حولك، ولا تتردد في ممارسة اليوجا والتأمل في الصباح الباكر للتمتع بصحة عقلية ونفسية جيدة طوال اليوم.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

‏ستكون هناك فرص جديدة للنمو في حياتك المهنية الفترة المقبلة، استثمر ذكائك ومهاراتك من أجل تحقيق مستقبل أفضل، لن تمر بأي تعب جسدي، ولكن عليك تناول الطعام الصحي، والإلتزام بالرياضة، والاستمتاع بمقابلة أشخاص إيجابيين.

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر : مثالى ومحبوب

يتميز مولود

برج العقرب

بأنه

ذكى وشجاع، ويطلع طوال الوقت عن كل شىء جديد ومختلف، ومخلص ويتصرف بحكمة فى كل شىء حوله، ويتمتع بشخصية قيادية حكيمة.





برج العقرب فى حظك اليوم28 سبتمبر

ويتسم مولود برج العقرب، بصفات أخرى منها جديته فى العمل وحبه لأسرته وحرصه على مساعدة من حوله، وكرمه الدائم مع الآخرين، لذلك فهو محبوب دائماً من الجميع.



مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان الراحل أحمد زكى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

أحمد زكى





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

تركيزك الدائم فى عملك وحرصك على إبتكار الكثير من الأفكار الجديدة والمميزة، جعل منك موظف مثالى ومحبوب من الجميع، ومع مرور الوقت يؤهلك ذلك لتولى مناصب عليا فى المؤسسة التى تعمل بها.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

حبك وإخلاصك الدائم لشريك حياتك ساعدك على العيش فى هدوء وسعادة وحب، مما جعلك زوج مثالى لمن حولك، وأثر ذلك بشكل إيجابى على نفسية أطفالك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

حرصك على ممارسة التمارين الرياضية المناسبة لك جعلك فى أحسن صحة وتشعر دائماً بالحيوية والنشاط، مما يدفعك للمشاركة فى العديد من المسابقات الرياضية.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة، أن يسير على نفس النهج الذى يسير عليه، ويظل يطور من أفكاره طوال الوقت حتى يصل للمكانة التى يستحقها بسبب ذكائه وحبه الشديد للعمل.

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر : لا تتردد

يتميز مولود

برج الميزان



بالعديد من الصفات الإيجابية والتى منها هادىء

وطيب القلب ورومانسي وحساس، ويعشق الطبيعة ويتصف بالتوازن في جميع أموره وحياته، كما يعرف عنه الصدق.

برج الميزان فى حظك اليومالخميس 28 سبتمبر

ويتسم مولود برج الميزان، بصفات أخرى منها حبه الشديد للموسيقى الراقية والفن بجميع أشكاله، فهو إنسان يفكر بهدوء ويتخذ قراراته بحكمة وبعد تفكير عميق .

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان حسن حسنى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حسن حسنى حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

أنت محب للجميع لكن ترددك يضيع منك فرصًا من الممكن إلا تعوضها مرة ثانية، فكر جيدًا وتجنب التردد واغتنم الفرص المتاحة أمامك فى بيئة عملك حتى تحقق النجاح.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ذكريات القديمة تطارد قلبك، وحذرك المستمر يؤثر على حياتك العاطفية، لذلك اترك العنان لقلبك مع التدقيق فى اختيارك، لعلك تعثر على الشريك الحياة المناسب لك.



برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

تحتاج إلى الراحة، بعد فترة الإرهاق الذهنى التى قضيتها، فاذهب إلى أحد الأماكن المحببة لديك وعش فترة استجمام، حتى تحسن من صحتك النفسية.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

يومك ملئ بالتقدم فى العمل، واكتساب خبرات جديدة تجعلك فى مقدمة صفوف رجال المهام الصعبة، ولا تترك الكتمان يسيطر على علاقتك بشريك حياتك، أنت محب للصراحة، لكن ترددك لن يفيدك هذه الفترة.

برج القوس.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر : خطوة مميزة

يتميز مولود

برج القوس

بأنه

ماهر في تنظيم وقته ويستطيع تحمل المسئولية وعاشق للحرية والسفر، ويحب المغامرات واكتشاف كل ماهو جديد ومختلف، كما إنه إنسان راقى جدًا في تصرفاته.

برج القوس فى حظك اليومالخميس 28 سبتمبر

ويتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها تمتعه بعقل راجح وحرصه على التخطيط لمستقبله، كما يتميز بثقته الدائمة بنفسه، وصراحته ومساعدة غيره، وإخلاصه لمن حوله.





مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان حسن يوسف ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تخطو اليوم خطوة مميزة فى مجال عملك يحسدك عليها زملائك، ولكن لا تدع الغرور يصيبك حتى لا تخسر كل ما حصلت عليه مؤخراً فى حياتك المهنية.





برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الأوقات التى تمر عليك مع الحبيب لا يمكن تعويضها، فلا تدع أعمالك تشغلك عن الإهتمام به حتى لا تصاب علاقتكما بالملل والفتور الذى يليه المشكلات الكبيرة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

تفكر حاليا فى البدء باتباع حمية غذائية التى تساعدك فى الحفاظ على صحتك، فلا تدع الكسل يلهيك ويدفعك للإفراط فى تناول الطعام الدسم، لذلك اتخذ القرار وابدأ من الآن.





لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

انتبه اليوم قد تكون قراراتك سريعة

وربما تندم عليها لاحقا، لذا تحتاج لوقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة وفى أى قرار تتخذه، إذا كانت أمامك العديد من الصعوبات فحاول أن تجد حلا لها ولكن لا تقف عاجزا أمامها.

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 28 سبتمبر :استغل الفرصة

يتميز مولود

برج الثور



بقوة الإرادة والاعتماد على النفس والشجاعة التى تدفعه لمواجهة المخاطر، والعناد كما يتمتع بشخصية قوية وقيادية تؤهله لتولى المناصب الإدارية المختلفة.





برج الثور فى حظك اليوم28 سبتمبر

ويتصف مولود برج الثور بأنه غيور جدًا، ومخلص ويعيش حياته في سعى دائم ويعمل على اسعاد شريك حياته وعائلته، كما يعشق عمله ومفرط فى تناول الطعام.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور النجم جورج كلونى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

حاول أن تستغل الفرصة المتاحة لك الآن، فعليك أن تبدأ فى مشروعك المؤجل، فهذا من شأنه أن يزيد من نجاحك، ويشعرك بسعادة أكبر، خاصة إنه سيعود عليك بفائدة مادية كبيرة.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

اهتمامك بشريك حياتك سيعود بفائدة كبيرة عليك، سيجعل حياتك أكثر هدوء ويساعدك على التفكير في مستقبلك وتنفذ ما تحلم به بمنتهى الإرياحية، لكن إذا لم تحسن من طريقتك ستكون العواقب وخيمة وتخسره للأبد.





حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

وضعك الصحى غير مستقر، واهمالك يجلب عليك الكثير من المتاعب، فكر في الذهاب لطبيب يرشدك لقائمة غذائية مفيدة تساعدك في الحفاظ على صحتك.





توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

عليك التخلص من عدوانيتك مع من حولك، فتحلى بالهدوء ومشاركة الغير، وتحلى بحالة من السلام النفسى، ولا تدع أفعال الآخرين غير المسئولة تؤثر عليك.



























































