وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من العسل للبابايا.. للحصول على لون موحد

MENAFN - Youm7) تواجه بعض النساء مشكلة ظهور بعض المناطق الداكنة بالوجه لعدة أسباب، منها التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس بشكل يومي، مما يتسبب في شعورها بالانزعاج الذى يدفعها للبحث عن طرق مختلفة تساعد على حل هذه المشكلة، ولذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".





وصفات طبيعية لتفتيح البشرةوصفة العسل لتفتيح البشرة

يساعد العسل على تفتيح البشرة وذلك لاحتوائه على أحماض ألفا هيدروكسي وغيرها من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تعمل على تقليل آثار التصبغ بالوجه، وذلك من خلال تحضير

ملعقة صغيرة من العسل، مع

ليمونة ناضجة، ثم عصر الليمون للحصول على العصير في وعاء، مع إضافة العسل مع الخلط جيداً، وغمس فرشاة في الخليط ومسح الوجه والرقبة، وترك الخليط لعدة دقائق ثم غسل الوجه والرقبة بالماء مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية، مع ملاحظة أن الليمون قد يتسبب في الشعور بحرقان على الجلد، لذلك يجب إجراء إختبار على الجلد قبل تحضير الوصفة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من العسل للبابايا





وصفة الزبادي لتفتيح البشرة

يساعد الزبادي في التخلص من التصبغ المفرط، وذلك من خلال تحضير1/2 كوب من الزبادي الطازج و1-2 ملاعق صغيرة من العسل، ثم إضافة العسل إلى نصف كوب من الزبادي، ووضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل غسل الوجه جيدًا بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.

طرق طبيعية لتفتيح البشرة من العسل للبابايا





وصفة الخيار لتفتيح البشرة

يساعد الخيار في إزالة التصبغ، وذلك من خلال تحضير خيارة طازجة وجل الصبار طازج، ثم تقطيع الخيار ومزجه بالجل لعمل عجينة ناعمة ووضعها على الوجه والرقبة وتركها لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة ثم غسل الوجه والرقبة بالماء مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

طرق طبيعية لتفتيح البشرة







وصفة البابايا لتفتيح البشرة

تساعد فاكهة البابايا على تفتيح البشرة والتخلص من الندبات وذلك من خلال تحضير

ثمرة بابايا ناضجة مع

ليمونة ناضجة، ثم هرس شرائح البابايا وإضافة وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ووضع المزيج على الوجه وتركه لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.