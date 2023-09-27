وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من العسل للبابايا.. للحصول على لون موحد

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- Youm7) تواجه بعض النساء مشكلة ظهور بعض المناطق الداكنة بالوجه لعدة أسباب، منها التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس بشكل يومي، مما يتسبب في شعورها بالانزعاج الذى يدفعها للبحث عن طرق مختلفة تساعد على حل هذه المشكلة، ولذلك نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة
وصفة العسل لتفتيح البشرة
يساعد العسل على تفتيح البشرة وذلك لاحتوائه على أحماض ألفا هيدروكسي وغيرها من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تعمل على تقليل آثار التصبغ بالوجه، وذلك من خلال تحضير
ملعقة صغيرة من العسل، مع
ليمونة ناضجة، ثم عصر الليمون للحصول على العصير في وعاء، مع إضافة العسل مع الخلط جيداً، وغمس فرشاة في الخليط ومسح الوجه والرقبة، وترك الخليط لعدة دقائق ثم غسل الوجه والرقبة بالماء مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية، مع ملاحظة أن الليمون قد يتسبب في الشعور بحرقان على الجلد، لذلك يجب إجراء إختبار على الجلد قبل تحضير الوصفة.
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة من العسل للبابايا
وصفة الزبادي لتفتيح البشرة
يساعد الزبادي في التخلص من التصبغ المفرط، وذلك من خلال تحضير1/2 كوب من الزبادي الطازج و1-2 ملاعق صغيرة من العسل، ثم إضافة العسل إلى نصف كوب من الزبادي، ووضع الخليط على الوجه والرقبة وتركه لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل غسل الوجه جيدًا بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على نتيجة إيجابية.
طرق طبيعية لتفتيح البشرة من العسل للبابايا
وصفة الخيار لتفتيح البشرة
يساعد الخيار في إزالة التصبغ، وذلك من خلال تحضير خيارة طازجة وجل الصبار طازج، ثم تقطيع الخيار ومزجه بالجل لعمل عجينة ناعمة ووضعها على الوجه والرقبة وتركها لمدة تتراوح مابين 15-20 دقيقة ثم غسل الوجه والرقبة بالماء مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
طرق طبيعية لتفتيح البشرة
وصفة البابايا لتفتيح البشرة
تساعد فاكهة البابايا على تفتيح البشرة والتخلص من الندبات وذلك من خلال تحضير
ثمرة بابايا ناضجة مع
ليمونة ناضجة، ثم هرس شرائح البابايا وإضافة وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ووضع المزيج على الوجه وتركه لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.
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