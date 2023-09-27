أفضل 5 نباتات يمكن زراعتها داخل المنزل في فصل الخريف

(MENAFN
- Youm7) عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وخاصة في فصل الخريف، وذلك لعدم ثبات درجة الحرارة خلال هذا الفصل، إلى جانب الرياح المحملة بالأتربة، يبدأ الكثير من المهتمين بزراعة النباتات المنزلية يشعرون بالخوف على نباتاتهم، أو البحث عن نباتات يمكن زراعتها في داخل المنزل، حتى تكون بأمان طوال الوقت ولا تتطلب الكثير من الاهتمام،ونستعرض فى هذا التقرير، بعض النباتات المنزلية التي يمكن زراعتها في فصل الخريف ، وذلك وفقا لما نشره موقع "costafarms".
نبات الثعبان
يعتبر نبات الثعبان من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن زراعتها، داخل المنزل، ويتميز بأوراقه الخضراء الداكنة ذات الخطوط الفضية والحواف الصفراء الذهبية الزاهية، والتى لا تحتاج إلى الإضاءة السلطة، أو المياه الكثيرة.
نبات الثعبان اجلونيما الملونة
تعتبر تلك النبتة اختياراً ممتازاً لضمها
للنباتات المنزلية ، حيث تتميز بألوانها، الممزوجة مع بعضها، حيث اللون الأخضر والأحمر، والأصفر والبرتقالي، والأصفر.
اجلونيما الملونة كروتون
هي نبتة مثالية لإضافة إحساس بالأجواء الاستوائية، كما تجمع بين الألوان الحمراء والبرتقالي والصفراء و تعمل أيضا بشكل مثالي مع قطع الديكور المجاورة لها.
كروتون بروميلياد
أما نبات بروميلياد فهي تعطي المزيد من الدفء، حيث تتميز بزهرتها باللون البرتقالي الغامق أو الأصفر أو الأحمر الأرجواني المبهج، كما أنها مفضلة داخل غرف المعيشة لأنها تظهر وكأنها قطعة من ديكور مميزة.
بروميلياد تنين مدغشقر
تتميز شجرة تنين مدغشقر، بأوراقها الخضراء الداكنة ذات الحواف الحمراء الأرجوانية "بنفسجية اللون"، وتبدو وكأنها عشب زينة غير طبيعية يعلوه ساق من الخيزران، وهي مميزة في فصل الخريف لأنها تعتبر نبتة قوية ولا تتأثر بالغبار أو الأتربة التي قد يأتي بها مناخ هذا الفصل المتقلب.
شجرة تنين مدغشقر
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