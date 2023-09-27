أفضل 5 نباتات يمكن زراعتها داخل المنزل في فصل الخريف

MENAFN - Youm7) عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وخاصة في فصل الخريف، وذلك لعدم ثبات درجة الحرارة خلال هذا الفصل، إلى جانب الرياح المحملة بالأتربة، يبدأ الكثير من المهتمين بزراعة النباتات المنزلية يشعرون بالخوف على نباتاتهم، أو البحث عن نباتات يمكن زراعتها في داخل المنزل، حتى تكون بأمان طوال الوقت ولا تتطلب الكثير من الاهتمام،ونستعرض فى هذا التقرير، بعض النباتات المنزلية التي يمكن زراعتها في فصل الخريف ، وذلك وفقا لما نشره موقع "costafarms".

نبات الثعبان

يعتبر نبات الثعبان من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن زراعتها، داخل المنزل، ويتميز بأوراقه الخضراء الداكنة ذات الخطوط الفضية والحواف الصفراء الذهبية الزاهية، والتى لا تحتاج إلى الإضاءة السلطة، أو المياه الكثيرة.

نبات الثعبان اجلونيما الملونة

تعتبر تلك النبتة اختياراً ممتازاً لضمها

للنباتات المنزلية ، حيث تتميز بألوانها، الممزوجة مع بعضها، حيث اللون الأخضر والأحمر، والأصفر والبرتقالي، والأصفر.

اجلونيما الملونة كروتون

هي نبتة مثالية لإضافة إحساس بالأجواء الاستوائية، كما تجمع بين الألوان الحمراء والبرتقالي والصفراء و تعمل أيضا بشكل مثالي مع قطع الديكور المجاورة لها.

كروتون بروميلياد

أما نبات بروميلياد فهي تعطي المزيد من الدفء، حيث تتميز بزهرتها باللون البرتقالي الغامق أو الأصفر أو الأحمر الأرجواني المبهج، كما أنها مفضلة داخل غرف المعيشة لأنها تظهر وكأنها قطعة من ديكور مميزة.

بروميلياد تنين مدغشقر

تتميز شجرة تنين مدغشقر، بأوراقها الخضراء الداكنة ذات الحواف الحمراء الأرجوانية "بنفسجية اللون"، وتبدو وكأنها عشب زينة غير طبيعية يعلوه ساق من الخيزران، وهي مميزة في فصل الخريف لأنها تعتبر نبتة قوية ولا تتأثر بالغبار أو الأتربة التي قد يأتي بها مناخ هذا الفصل المتقلب.

شجرة تنين مدغشقر



