إزاى تاخذ قرار سليم من غير ما تحس بالندم بعد كده؟ نصائح يجب تطبيقها

(MENAFN
- Youm7) اتخاذ القرار يعتبر من الأمور الصعبة التي لا يقدر عليها البعض لأنه يتطلب التركيز في كل شيء ودراسة البدائل المتاحة، والتحلى بروح الشجاعة وقد يكون أخذ القرار له علاقة بالحياة الشخصية أو كل ما يتعلق بالعمل، وعلى الشخص أن يكون قادر على أخذ قرار سليم وناجح وفى نفس الوقت سريع دون إهدار الوقت، ولمعرفة كيفية اتخاذ قرار سليم، يجب متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "lucidchart".
التفكير
خطوات اتخاذ القرار الصحيح:
تحديد القرار:
يجب في بادئ الأمر تحديد المشكلة التي يحتاج الشخص لحلها، يجب تحديد القرار بشكل واضح، لأنه إذا أخطأ الشخص في تحديد المشكلة سيكون هذا الأمر
مشكلة في حد ذاته، مما يجعل الشخص يتجه إلى القرار الخاطئ.
جمع المعلومات لها علاقة بالمشكلة:
بعد تحديد القرار يجب بعدها جمع المعلومات التي لها علاقة بالموضوع، مع البحث عن المعلومات التى تعطى رؤية أوضح للأمر، مع على الدراسات والبحث عن بعض الحالات السابقة مع الحرص على عدم الدخول في معلومات كثيرة مما يجعل الشخص يتعمق أكثر ويزيد من شعوره بالحيرة .
تحديد البدائل:
يجب تحديد الحلول التي تصلح للمشكلة، وقد يكون في أكثر من خيار يمكن اللجوء إليه لمحاولة تحقيق الهدف، مع تحديد المخاطر المحتملة لكل بديل من تلك البدائل المتاحة.
الاختيار من بين البدائل:
يأتي أمر اختيار القرار، مع إمكانية تحديد القرار الصحيح الذى يجب أخذه، مع جمع المعلومات التي كان الشخص في حاجة إليها للحصول على القرار السليم والصحيح.
التفكير
أخذ القرار:
يجب عند أخذ القرار أن يتصرف الشخص وفقاً له، ويضع خطة واضحة لذلك القرار بشكل ملموس، حتى يتم تحقيقه.
مراجعة القرار:
يجب بعد فترة زمنية معينة أن يتم إلقاء نظرة فاحصة وصادقة على القرار الذى تم أخذه وتقييمه ومعرفة هل تم تحقيق الهدف المراد منه.
التفكير فى القرار
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