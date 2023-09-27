إزاى تاخذ قرار سليم من غير ما تحس بالندم بعد كده؟ نصائح يجب تطبيقها

MENAFN - Youm7) اتخاذ القرار يعتبر من الأمور الصعبة التي لا يقدر عليها البعض لأنه يتطلب التركيز في كل شيء ودراسة البدائل المتاحة، والتحلى بروح الشجاعة وقد يكون أخذ القرار له علاقة بالحياة الشخصية أو كل ما يتعلق بالعمل، وعلى الشخص أن يكون قادر على أخذ قرار سليم وناجح وفى نفس الوقت سريع دون إهدار الوقت، ولمعرفة كيفية اتخاذ قرار سليم، يجب متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "lucidchart".







التفكير

خطوات اتخاذ القرار الصحيح:تحديد القرار:

يجب في بادئ الأمر تحديد المشكلة التي يحتاج الشخص لحلها، يجب تحديد القرار بشكل واضح، لأنه إذا أخطأ الشخص في تحديد المشكلة سيكون هذا الأمر

مشكلة في حد ذاته، مما يجعل الشخص يتجه إلى القرار الخاطئ.

جمع المعلومات لها علاقة بالمشكلة:

بعد تحديد القرار يجب بعدها جمع المعلومات التي لها علاقة بالموضوع، مع البحث عن المعلومات التى تعطى رؤية أوضح للأمر، مع على الدراسات والبحث عن بعض الحالات السابقة مع الحرص على عدم الدخول في معلومات كثيرة مما يجعل الشخص يتعمق أكثر ويزيد من شعوره بالحيرة .

تحديد البدائل:

يجب تحديد الحلول التي تصلح للمشكلة، وقد يكون في أكثر من خيار يمكن اللجوء إليه لمحاولة تحقيق الهدف، مع تحديد المخاطر المحتملة لكل بديل من تلك البدائل المتاحة.

الاختيار من بين البدائل:

يأتي أمر اختيار القرار، مع إمكانية تحديد القرار الصحيح الذى يجب أخذه، مع جمع المعلومات التي كان الشخص في حاجة إليها للحصول على القرار السليم والصحيح.



التفكير

أخذ القرار:

يجب عند أخذ القرار أن يتصرف الشخص وفقاً له، ويضع خطة واضحة لذلك القرار بشكل ملموس، حتى يتم تحقيقه.

مراجعة القرار:

يجب بعد فترة زمنية معينة أن يتم إلقاء نظرة فاحصة وصادقة على القرار الذى تم أخذه وتقييمه ومعرفة هل تم تحقيق الهدف المراد منه.

التفكير فى القرار



