تعرف على معدلات مبيعات السيارات الملاكى والمجمعة محليا

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارا " الاميك " أن مبيعات سيارات الركوب (الملاكي) قد سجلت انخفاضا بنسبة 69% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، حيث بلغ إجمالى المبيعات 31,801 سيارة مقارنة بـ 101,514 سيارة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.
وسجلت مبيعات السيارات " المجمعة محليا " انخفاضا بنسبة 58% لتصل إلى 25,205 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2023، مقابل 59,890 سيارة تم تسجيلها خلال نفس الفترة 2022.
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