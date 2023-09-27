Thursday, 28 September 2023 07:58 GMT

البورصة المصرية إجازة اليوم بمناسبة المولد النبوى الشريف

9/27/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) قررت إدارة
البورصة المصرية ، أن يكون اليوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023 أجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.3%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2%، وانخفض قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات بنسبة 1.7%، 1.2%، على التوالي.
وهبطت قطاعات الخدمات التعليمية، والمنسوجات والسلع المعمرة، ومواد البناء بنسبة 0.6%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي، فيما ارتفعت 5 قطاعات وهم: التجارة والموزعون، والموارد الأساسية، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والبنوك بنسبة 7.9%، 6.3%، 2.7%، 2.2%، 1.7%، على الترتيب.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.



MENAFN27092023000132011024ID1107156396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث