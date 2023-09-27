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تعرف على القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة والمدينة.. وفقا للضوابط المصرية

9/27/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، التى أقرتها وزارة السياحة والآثار، مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وهى:



1- يجب أن يكون السكن المحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتم تفعيله أو مطابقته من قبل بعثة الوزارة بالأراضي السعودية، ويُعمل في هذا الشأن بتصنيف وزارة السياحة السعودية للفنادق المرخصة بالمملكة العربية السعودية.



2- يكون حجز الشركة السياحية للسكن من خلال البوابة المصرية للعمرة فقط لضمان توافق السكن المحجوز مع السكن المُفعَّل - من قبل السلطات السعودية - على المنصات الإلكترونية السعودية، وتلتزم الشركة بإدراج أي تعديل يطرأ على السكن على البوابة وفقًا للإجراءات المبينة لاحقًا في البند (7)، وذلك حفاظًا على المعتمر المصري.



3- تلتزم الشركة السياحية بالتسكين المحدد ببرنامج العمرة المدرج من قبلها على البوابة المصرية للعمرة، وفي حالة إخلال الوكيل السعودي بهذا الإلتزام، يتعين على الشركة السياحية إخطار لجان الوزارة بالأراضي السعودية عن طريق (البوابة المصرية للعمرة من خلال نظام الاستغاثة الإلكتروني (SOS) باستخدام الساعة الذكية، أو الحضور لمقر البعثة المصرية بالأراضي السعودية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للبعثة، أو تطبيق الواتس آب)، فضلاً عن إخطار وزارة الحج السعودي والتقدم بشكوى ضد هذا الوكيل بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الوصول، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون السكن الجديد في نفس المستوى المحدد ببرنامج العمرة على الأقل، ومُفعَّلاً على البوابة لهذا العام.



4- يجب ألا يزيد بُعد المسافة المصرح بها للسكن عن الحرم بمكة المكرمة عن (3000 متر ) ، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth)، وفى حالة زيادة المسافة عن (1250) متر يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يُلِزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية،وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقًا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.



5- يكون تسكين المعتمرين بالغرف وفقًا لتعليمات السلطات السعودية، وبمراعاة مساحة الغرفة نسبة إلى نوع التسكين وعدد المعتمرين بها.



6- تراعي الطاقة الاستيعابية للفندق مقابل عدد المصاعد المخصصة للنزلاء به، وذلك بما لا يجاوز عدد (250) نزيل للمصعد الواحد بخلاف مصاعد الخدمات، كما تراعى المساحه العامة لمدخل الفندق (الإستقبال) مقارنةً بالطاقة الاستيعابية لنزلائه.



7- تلتزم الشركة السياحية حال رغبتها في إدراج فندق جديد لتسكين المعتمرين به على البوابة المصرية للعمرة بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة المصرية للعمرة مرفقًا به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني، وصورة من موقع برنامج (Google earth) توضح المسافة بين الحرم والفندق.

8- يجوز للشركات السياحية التسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر (بشكل دائري) شريطة أن تكون هذه الفنادق على شارع عام عرضه لا يقل عن 15 مترا.











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