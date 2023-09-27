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وزارة التجارة: الأحد القادم بدء تفعيل قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

9/27/2023 11:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) أفاد مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن قرار
حظر تصدير البصل
سيتم تطبيقه اعتبارا من
يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى التوافقات والعقود المبرمة قبل هذا التاريخ سُمح لها بالخروج وذلك في اطار التزام مصر بتيسير حركة التجارة والتزاما بضوابط منظمة التجارة العالمية.



وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة، قال في بيان سابق، أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.







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