إطلاق الموسم الثانى من عروض الشارقة من أكتوبر لـ فبراير .. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أعلنت مؤسسة الشارق للفنون عن إطلاق برنامج الموسم الثاني من "عروض الشارقة" الذي يقام في الفترة ما بين 19 أكتوبر الأول 2023 و11فبراير2024، ويضم ثمانية عروض أدائية معاصرة يقدمها فنانون من المنطقة والعالم.

منذ انطلاقته في العام الماضي يسعى موسم العروض الأدائية لمؤسسة الشارقة للفنون إلى اكتشاف مساحات اللقاء بين الفنانين المعاصرين وجمهور المدينة، واختبار تجارب من الإبداع المعاصر والحيّ في مجال فنون الأداء، والتي ترتبط بشكل وثيق بخصوصية مدينة الشارقة وسكّانها وفضاءاتها الحضرية وتراثها المعماري، وبمشاركة تفاعلية مع الجمهور والفنانين المحليين.

ومن هنا، فإنّ برنامج هذا العام الذي يقيّمه طارق أبو الفتوح مدير فنون الأداء في المؤسسة، يسعى إلى البحث في مسائل التراث ودوره في المخيلة المعاصرة، سواء التراث التاريخي الذي يصل في بعض الأحيان إلى مئات وآلاف السنين، أو التراث الحديث والأرشيف الذي تراكم على مدى عقود قليلة، فلطالما تفاعل الفن المعاصر في مجالاته المتنوعة مع التراث المادي والمعنوي، في عملية إبداعية معقدة تستكشف موضوعات الهويات والخصوصيات الثقافية، والنظم المعرفية الخاصة بالشعوب والجماعات والأقليات. ومثلما تفاعل الموسم الأول مع الفضاءات العامة، وقدّم عروضاً في شوارع وساحات المدينة، كذلك يتفاعل برنامج هذا العام مع المشروع الحضري والثقافي والفني لوسط مدينة الشارقة، حيث يقدم معظم عروضه في فضاءات فنية وبيوت وساحات تراثية، شكلت ولا تزال جزءاً مهماً في وعي سكان المدينة ومخيلتهم، لتكون انطلاقته بعرض مسرحي في مبنى دار الندوة تحت عنوان « تحولات 2» من إخراج الفنانة آسيا الجعايبي، بالاشتراك مع والدتها الممثلة جليلة بكار التي تعتبر علامة بارزة في المسرح العربي، واسماً طليعياً في الحركة المسرحية التونسية الجديدة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي.

يحمل العرض نظرة نقدية من فنانة شابة لتاريخ عايشته منذ كانت طفلة في الرابعة من عمرها، ويتطرق لعلاقتها الشخصية مع أمها ومع فن المسرح، والعمل الثقافي، وعلاقة الفن بالسياسة.



ينتقل البرنامج إلى مبنى الطبق الطائر ليستضيف عرض «العودة» للفنان ريان تابت، والذي يقدم فيه تجهيزاً فنياً خاصاً يتداخل مع المبنى وعمارته الفريدة، ويتتبع عبره تاريخ تمثال على شكل رأس ثور من الرخام، اكتُشف أثناء التنقيب في معبد أشمون الفينيقي في لبنان عام 1967، وسُرق وتم تهريبه في بدايات الثمانينات، أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، ليتم تداوله بين مقتني الآثار والتحف على مدى أربعين عاماً حتى عودته للظهور في صالات عرض متحف المتروبوليتان في نيويورك.

وعلى مدار ليلتين يقدم المخرج موهيت تاكالكار وفرقته المسرحية في ساحة الخط، عرضاً بعنوان «هونكارو» وهي كلمة باللغة الماراثية تعني فن الإصغاء، أو الحالة التي تصف الإنصات الفعّال، الذي يؤكد فيه المستمع للراوي اهتمامه عبر تعبيرات ملامح الوجه ولغة الجسد أو همهمات وألفاظ.

يجمع "هونكارو" بين ثلاث قصص معاصرة، تتناول تجارب ومحناً إنسانية مختلفة يربط بينها جميعاً أهمية الأمل لاستمرار الحياة.

وإلى ساحة الفنون وفي بيت السركال تحديداً، ينتقل البرنامج مع ثلاثة عروض، يحمل أولها عنوان «كورال الشبيبة» من إخراج جوديت بوروتش وبينس جيوروغي بالينكاس وماتيه تشيغيتي، الذين يسعون في هذا العمل لبث الحياة في تمثال ضخم تم نصبه أمام استاد رياضي في بودابست عام 1953 في فترة الحقبة الاشتراكية، وذلك عن طريق ستة مغنين شباب، يغنون مقتطفات من المقالات الصحافية التي تتناول ذلك النصب التذكاري، وأخبار ومذكرات الفنان اليوناني الذي قام بنحته، بالإضافة للعديد من التصريحات الصحافية للسياسيين والمقالات، مما يُلقي الضوء على الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة به منذ إنشائه واستمراره وبقائه رغم كل التغيرات السياسية التي مرت بالبلاد.

أما العرض الثاني فتقدمه فرقة برلين المسرحية تحت عنوان «كل الأشباح المخيفة»، حيث يُتاح للجمهور سماع ومشاهدة ثلاثين مونولوغاً، تروي قصصاً حقيقية جمعها الفنانون من الجرائد والمجلات ومشاهدات اليوتيوب، ليأخذ العرض طابعاً حميمياً حيث يجلس كل فرد من الجمهور أمام شاشة تظهر عليها شخصيات من مختلف أنحاء العالم، تروي قصصاً على حافة المصداقية، ومن ضمنها قصة تم إنتاجها خصيصاً لنسخة العرض في الشارقة، وذلك في ماراثون غير اعتيادي من فنون الحكي.

فيما يقدم ثالث العروض تجربة فنية جديدة تحت عنوان «ربما هنا» بمشاركة العديد من فناني المسرح والتجهيز الفني الحي، وفناني الفيديو والشعراء والكتاب، الذين تمت دعوتهم ليقدموا إبداعاتهم المعاصرة في غرف البيت وبشكل متزامن لعدة مرات في اليوم، بما يتيح للجمهور أن يختار ما بين أربعة أو ستة عروض لمشاهدتها في ليلة عرض واحدة.

"ربما هنا" يشير إلى عنوان الديوان الرابع للشاعرة خلود المعلا وهو عنوان ذو أبعاد زمانية ومكانية تلقي بظلالها الدافئة على المتلقى من خلال تفاصيل لها الكثير من الدلالات اللغوية. في قصائد هذا الديوان تتداخل اللحظة الماضية بالآتية من خلال الآن، لتشكل أفقا رحباً وممتداً للزمن.