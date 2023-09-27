جاليرى بيكاسو يفتتح معرضين الأرض وسيدة القاهرة.. الأحد

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- Youm7) ينظم جاليرى بيكاسو بالزمالك، معرضين لكل من الفنان التشكيلى أحمد عبد الكريم بعنوان "الأرض" والثانى بعنوان سيدة القاهرة للفنانة لينا اسامة، يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 13 من نفس الشهر.
وأحمد عبد الكريم عين معيداً بكلية التربية الفنية قسم التصميمات الزخرفية جامعة حلوان عام 1981، حصل على درجة أستاذا مساعدا بكلية التربية الفنية عن مجموعة أبحاث فى مجال أسس التصميم الزخرفى جامعة حلوان 1994، وحصل على درجة الأستاذية في فلسفة التربية الفنية فى مادة (أسس التصميم الزخرفى) بكلية التربية الفنية 2000، وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
بوستر معرض احمد عبد الكريم
قدم العديد من المعارض الجماعية والفردية، ومن بين هذه المعارض معرض (تحية إلى الواسطى) بقاعة الزمالك للفن ديسمبر، ومعرض بقاعة سفرخان.
- 2019 معرض ( ترابها زعفران ) بقاعة (الباب - سليم) بمتحف الفن المصرى الحديث بساحة دار الاوبرا المصرية بالجزيرة مارس، معرض (مراكب الإشراق) بجاليرى النيل بالزمالك ديسمبر، 2021 معرض (شجرة الجميز) بقاعة (الباب - سليم) بمتحف الفن المصرى الحديث - بدار الأوبرا المصرية - نوفمبر
من ضمن المهام الفنية التى كلف بها، تصميم طابع بريد للأمن الغذائي، ورئيس قسم التربية الفنية - كلية المعلمين بالباحة – السعودية، مدير تحرير سلسلة كتب (آفاق الفن التشكيلى) وزارة الثقافة المصرية، عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، عضو لجنة تحكيم صالون الشباب بوزارة الثقافة المصرية 1998، المشرف على الندوات الثقافية الموازية لصالون الشباب - وزارة الثقافة المصرية 1999،عضو لجنة التحكيم الدولية لبينالى طشقند الأول - أوزباكستان 2001، عضو لجان التحكيم رعاية الشباب السعودية فى الفترة من 2000 إلى 2006 الرياض - السعودية.
وقوميسير معرض الفنون التشكيلية (المهرجان الأفريقى الثانى بالجزائر) 2009، كما أن الفنان حصد عددا كبيرا من الجوائز الفنية الدولية، والتى منها: - الجائزة الذهبية لمسابقة معرض (ملون السعودية) الخطوط الجوية السعودية - جدة 1990، الجائزة الأولى لتصميم ملصق الحفاظ على البيئة جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية 2001، جائزة الجمعية الكيميائية بكلية العلوم - الرياض - السعودية 2001 .
أما بالنسبة للفنانة لينا إسامة، قدمت العديد من المعارض الفنية الخاصة، والتى منها معرض بمقر جريدة الأيام العربية - أبريل 2000، معرض (حواديت مصرية) بقاعة (راتب صديق) بأتيليه القاهرة أكتوبر 2010، معرض (الصيف فى سالزبرج) بالمركز الثقافى النمساوى بجارد سيتى فبراير 2015، معرض (مربى الزيتون) بجاليرى آرت كورنر بالزمالك فبراير 2019، معرض (أوروبوروس) بجاليرى آزاد بالزمالك ديسمبر 2020.
بوستر معرض سيدة القاهرة
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