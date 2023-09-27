جاليرى بيكاسو يفتتح معرضين الأرض وسيدة القاهرة.. الأحد

MENAFN - Youm7) ينظم جاليرى بيكاسو بالزمالك، معرضين لكل من الفنان التشكيلى أحمد عبد الكريم بعنوان "الأرض" والثانى بعنوان سيدة القاهرة للفنانة لينا اسامة، يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 13 من نفس الشهر.







وأحمد عبد الكريم عين معيداً بكلية التربية الفنية قسم التصميمات الزخرفية جامعة حلوان عام 1981، حصل على درجة أستاذا مساعدا بكلية التربية الفنية عن مجموعة أبحاث فى مجال أسس التصميم الزخرفى جامعة حلوان 1994، وحصل على درجة الأستاذية في فلسفة التربية الفنية فى مادة (أسس التصميم الزخرفى) بكلية التربية الفنية 2000، وكيل كلية التربية الفنية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

بوستر معرض احمد عبد الكريم





قدم العديد من المعارض الجماعية والفردية، ومن بين هذه المعارض معرض (تحية إلى الواسطى) بقاعة الزمالك للفن ديسمبر، ومعرض بقاعة سفرخان.

- 2019 معرض ( ترابها زعفران ) بقاعة (الباب - سليم) بمتحف الفن المصرى الحديث بساحة دار الاوبرا المصرية بالجزيرة مارس، معرض (مراكب الإشراق) بجاليرى النيل بالزمالك ديسمبر، 2021 معرض (شجرة الجميز) بقاعة (الباب - سليم) بمتحف الفن المصرى الحديث - بدار الأوبرا المصرية - نوفمبر

من ضمن المهام الفنية التى كلف بها، تصميم طابع بريد للأمن الغذائي، ورئيس قسم التربية الفنية - كلية المعلمين بالباحة – السعودية، مدير تحرير سلسلة كتب (آفاق الفن التشكيلى) وزارة الثقافة المصرية، عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة، عضو لجنة تحكيم صالون الشباب بوزارة الثقافة المصرية 1998، المشرف على الندوات الثقافية الموازية لصالون الشباب - وزارة الثقافة المصرية 1999،عضو لجنة التحكيم الدولية لبينالى طشقند الأول - أوزباكستان 2001، عضو لجان التحكيم رعاية الشباب السعودية فى الفترة من 2000 إلى 2006 الرياض - السعودية.

وقوميسير معرض الفنون التشكيلية (المهرجان الأفريقى الثانى بالجزائر) 2009، كما أن الفنان حصد عددا كبيرا من الجوائز الفنية الدولية، والتى منها: - الجائزة الذهبية لمسابقة معرض (ملون السعودية) الخطوط الجوية السعودية - جدة 1990، الجائزة الأولى لتصميم ملصق الحفاظ على البيئة جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية 2001، جائزة الجمعية الكيميائية بكلية العلوم - الرياض - السعودية 2001 .

أما بالنسبة للفنانة لينا إسامة، قدمت العديد من المعارض الفنية الخاصة، والتى منها معرض بمقر جريدة الأيام العربية - أبريل 2000، معرض (حواديت مصرية) بقاعة (راتب صديق) بأتيليه القاهرة أكتوبر 2010، معرض (الصيف فى سالزبرج) بالمركز الثقافى النمساوى بجارد سيتى فبراير 2015، معرض (مربى الزيتون) بجاليرى آرت كورنر بالزمالك فبراير 2019، معرض (أوروبوروس) بجاليرى آزاد بالزمالك ديسمبر 2020.





بوستر معرض سيدة القاهرة







