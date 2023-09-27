روايات البوكر.. أناس عاديون للكاتبة الأيرلندية سالى روني

MENAFN - Youm7) أناس عاديون.. رواية للكاتبة الأيرلندية سالي روني، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، بعدما وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة فى عام 2018، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى.

بعد صدور رواية "أناس عاديون" استحوذت الكاتبة الأيرلندية سالي روني على قلب العالم الأدبي، حسبما وصفتها جائزة البوكر، كما أن روايتها باعت أكثر من ثلاثة ملايين نسخة، ففى هذه الرواية جسدت علاقة "كونيل" و"ماريان" المتقطعة حالة خاصة، فتحولت الرواية إلى مسلسل تلفزيوني، كتبت هى السيناريو له أيضا.

فى هذه الرواية تتساءل سالي روني حول كيف يمكن لشخص أن يغير حياة شخص آخر - إدراك بسيط ولكنه عميق يتكشف بشكل جميل. في المدرسة، يؤثر "كونيل" و"ماريانط على عدم معرفة بعضهما البعض. يعرف الناس أن ماريان تعيش في القصر الأبيض المجاور للممر وأن والدة كونيل تعمل عاملة نظافة، لكن لا أحد يعرف العلاقة الخاصة بين هذه الحقائق. على الرغم من هذه التشابكات الاجتماعية، ينمو الاتصال بينهما وعندما يحصل كل منهما على مكان للدراسة في كلية ترينيتي في دبلن، يستمر الاتصال لفترة طويلة في السنوات التالية.

رواية أناس عاديون للكاتبة الأيرلندية سالى رونى

وفي حين أن معظم الرواية تدور أحداثها في أيرلندا، إلا أن المشاهد التي تدور أحداثها في تريستا، شمال إيطاليا، هي التي أعطت القراء شهوة التجوال. بعد رحلة صيفية في أوروبا.

فى العام الذى وصلت فيه رواية "أناس عاديون" إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر في عام 2018، فازت أيضًا بجائزة كتاب العام لـ Waterstones وفازت بجائزة أفضل رواية في جوائز كوستا، كما حققت حققت نجاحًا كبيرًا فى سوق مبيعات الروايات.