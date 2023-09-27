روايات البوكر.. أناس عاديون للكاتبة الأيرلندية سالى روني

(MENAFN
- Youm7) أناس عاديون.. رواية للكاتبة الأيرلندية سالي روني، انضمت إلى سلسلة روايات البوكر ، بعدما وصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة فى عام 2018، ونرشحها لجمهور الأدب العالمى.
بعد صدور رواية "أناس عاديون" استحوذت الكاتبة الأيرلندية سالي روني على قلب العالم الأدبي، حسبما وصفتها جائزة البوكر، كما أن روايتها باعت أكثر من ثلاثة ملايين نسخة، ففى هذه الرواية جسدت علاقة "كونيل" و"ماريان" المتقطعة حالة خاصة، فتحولت الرواية إلى مسلسل تلفزيوني، كتبت هى السيناريو له أيضا.
فى هذه الرواية تتساءل سالي روني حول كيف يمكن لشخص أن يغير حياة شخص آخر - إدراك بسيط ولكنه عميق يتكشف بشكل جميل. في المدرسة، يؤثر "كونيل" و"ماريانط على عدم معرفة بعضهما البعض. يعرف الناس أن ماريان تعيش في القصر الأبيض المجاور للممر وأن والدة كونيل تعمل عاملة نظافة، لكن لا أحد يعرف العلاقة الخاصة بين هذه الحقائق. على الرغم من هذه التشابكات الاجتماعية، ينمو الاتصال بينهما وعندما يحصل كل منهما على مكان للدراسة في كلية ترينيتي في دبلن، يستمر الاتصال لفترة طويلة في السنوات التالية.
رواية أناس عاديون للكاتبة الأيرلندية سالى رونى
وفي حين أن معظم الرواية تدور أحداثها في أيرلندا، إلا أن المشاهد التي تدور أحداثها في تريستا، شمال إيطاليا، هي التي أعطت القراء شهوة التجوال. بعد رحلة صيفية في أوروبا.
فى العام الذى وصلت فيه رواية "أناس عاديون" إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر في عام 2018، فازت أيضًا بجائزة كتاب العام لـ Waterstones وفازت بجائزة أفضل رواية في جوائز كوستا، كما حققت حققت نجاحًا كبيرًا فى سوق مبيعات الروايات.
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