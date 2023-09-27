طه الإسكندرانى فى احتفالية المولد النبوى ببيت السحيمى

(MENAFN
- Youm7) بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوي الشريف، يُقيم مركز إبداع بيت السحيمى - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء اليوم الخميس 28 سبتمبر، احتفالية للمنشد طه الإسكندرانى وفرقته الموسيقية.
يقدم "الإسكندراني" مجموعة من أروع القصائد في المدح النبوي لكبار الشعراء والمنشدين منها: "البوردة" للإمام البوصيري ، "ميلاد طه" ، "يارب صلي" ، "مواكب النور" ، و" يا صلاة الزين"، بالإضافة إلى أعماله الخاصة.
ويشار إلى أن أن "الإسكندراني" تتلمذ على يد والده المُبتهل والقارىء بالإذاعة والتليفزيون الشيخ إبراهيم الإسكندراني، تعلم منه فن الأداء وعلم المقامات والتواشيح، وشارك
معه بالعديد من الحفلات كــ ليالي التليفزيون وأضواء المدينة والثقافة الجماهيرية.. وغيرها، كما درس بمعهد الموسيقى العربية عام 1979م، إلى أن أسس فرقة روحانيات للإنشاد الديني عام 2001م، وقدم الكثير من التسجيلات للإذاعة والتليفزيون، وله اسهامات بارزة في تعليم فنون الإنشاد والابتهال الديني، بالإضافة إلى مشاركاته المتميزة في لجان التحكيم بالعديد من مسابقات الإنشاد الديني المحلية والدولية.
جدير بالذكر، أن بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة.
يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ
1648ميلاديا، وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأئه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً.
عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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