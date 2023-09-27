التنسيق الحضارى يدرج اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن فى مشروع عاش هنا

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن، في مشروع عاش هنا ، تخليدًا لذكراه عبر الأجيال القادمة، حيث تم وضع لافتة تعريفية عنة على باب منزله، الذى يقع في 22 شارع المرعشلى بالزمالك.



ويعد أحمد فؤاد حسن، من أشهر قادة الفرق الموسيقية، وهو أيضاً عازف على آلة القانون وملحن ومؤلف موسيقي. - التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1941. - كوَّن الفرقة الماسية التي ارتبط اسمه بها و كان يعزف فيها القانون ويقودها. - عين في عام 1960 مدرساَ لآلة القانون في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، كما قام بالتدريس في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسرفتوار"، وكذلك بالمعهد العالى للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزى للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون. - انتخب نقيباً للموسيقيين لدورتين عامي 1979، 1984 - كان نائباً لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين.

لافته احمد فؤاد حسن





قام بإنشاء الفرقة الماسية التي صاحبت أشهر الفنانين أمثال عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ومحمد عبده. - من مؤلفاته الموسيقية: " دموع البلبل– الهدى- حكاية حب – دقات قلبي – المولد – بهية – مبروك – رقصة الأسرار – رقصة الخلخال – أيوب – حول العالم – هنا القاهرة ". - ومن أشهر أغانيه جيت في وقتك لوردة.