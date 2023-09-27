التنسيق الحضارى يدرج اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن فى مشروع عاش هنا

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- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم الموسيقار أحمد فؤاد حسن، في مشروع عاش هنا ، تخليدًا لذكراه عبر الأجيال القادمة، حيث تم وضع لافتة تعريفية عنة على باب منزله، الذى يقع في 22 شارع المرعشلى بالزمالك.
ويعد أحمد فؤاد حسن، من أشهر قادة الفرق الموسيقية، وهو أيضاً عازف على آلة القانون وملحن ومؤلف موسيقي. - التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1941. - كوَّن الفرقة الماسية التي ارتبط اسمه بها و كان يعزف فيها القانون ويقودها. - عين في عام 1960 مدرساَ لآلة القانون في المعهد العالي للتربية الموسيقية للمعلمات، كما قام بالتدريس في قسم التأليف والقيادة بالمعهد العالى للموسيقى "الكونسرفتوار"، وكذلك بالمعهد العالى للسينما والإشراف على وحدة التأليف الموسيقى بالمبنى المركزى للوحدات التعليمية بأكاديمية الفنون. - انتخب نقيباً للموسيقيين لدورتين عامي 1979، 1984 - كان نائباً لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين.
لافته احمد فؤاد حسن
قام بإنشاء الفرقة الماسية التي صاحبت أشهر الفنانين أمثال عبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفايزة أحمد ومحمد عبده. - من مؤلفاته الموسيقية: " دموع البلبل– الهدى- حكاية حب – دقات قلبي – المولد – بهية – مبروك – رقصة الأسرار – رقصة الخلخال – أيوب – حول العالم – هنا القاهرة ". - ومن أشهر أغانيه جيت في وقتك لوردة.
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