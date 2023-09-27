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هل تسمح لك ميتا حذف حساب ثريدز الخاص بك دون مغادرة إنستجرام؟ تقرير يجيب

9/27/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) تخطط Meta للسماح لمستخدميها بحذف حساب Threads الخاص بهم دون الحاجة إلى مغادرة Instagram قريبا.



وتم إطلاق منصة الوسائط الاجتماعية المستندة إلى النصوص Threads التابعة لشركة Meta، في يوليو من هذا العام وتهدف إلى المنافسة الشديدة مع Twitter.



وحصل التطبيق على ملايين التنزيلات خلال 5 أيام من إطلاقه، وسمح للأشخاص بإنشاء حساب Threads بسهولة إذا كانوا من مستخدمي Instagram وبالنسبة إلى الأشخاص غير المتمرسين، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بك لاستخدام Threads وفقا لتقرير Indiatoday.



ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي تحدث عنه جميع مستخدمي Threads هو حقيقة أنه بمجرد إنشاء حساب Threads، لن يكون هناك رجعة حيث لا يمكنك حذف حسابك دون الحاجة أيضًا إلى مغادرة Instagram. بمعنى آخر، إذا قام المستخدم بحذف حساب Threads الخاص به، فسيتم حذف حساب Instagram الخاص به أيضًا تلقائيًا.



ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة، فإن هذا على وشك التغيير قريبًا وفقا لتخطيط ميتا .



المواضيع سوف تسمح للمستخدمين بحذف الحسابات



ووفقًا لتقرير Tech Crunch، تخطط Meta للسماح للمستخدمين بحذف حسابات Threads الخاصة بهم دون الحاجة إلى حذف حسابات Instagram أيضًا بحلول نهاية هذا العام وفقا لما قاله ميشيل بروتي، كبير مسؤولي الخصوصية للمنتج في Meta، المنشور عن خطط الشركة.



وفي حديثه عن سبب عدم ظهور الميزة مع إطلاق Threads نفسه، قال Protti إنه كان "صعبًا للغاية" السماح بحذف حساب Threads دون أي تأثير على Instagram ، ومن ثم، فقد أولى فريق Meta "اهتمامًا خاصًا لضمان استمرار قدرة المستخدم على ممارسة حقوق الحذف الخاصة به، عن طريق إلغاء تنشيط الحساب لإخفاء كل المحتوى نوعًا ما، أو تعيينه على خاص أو حذف المواضيع الفردية."



المواضيع وتشابه تويتر
المواضيع لديها العديد من الميزات التي تشبه تويتر على سبيل المثال، يتم تقسيم خلاصة المحتوى في التطبيق المملوك لـ Meta إلى قسمين "لك" و"المتابعة". "تتيح لك خلاصتك على المواضيع عرض المشاركات من الملفات الشخصية الأخرى، الآن مع خيارين بالنسبة لك، يمكنك عرض خلاصة المواضيع لديك والتي تتضمن مزيجًا من المنشورات من الملفات الشخصية التي اخترت متابعتها والحسابات الموصى بها، و سيظهر ما يلي فقط قالت الشركة أثناء الإعلان عن هذه الميزة: "منشورات الأشخاص الذين تتابعهم بترتيب زمني".



وبصرف النظر عن هذا، أعلنت Threads أيضًا عن طرح ميزة الترجمات وكجزء من هذا، ستتم تلقائيًا ترجمة منشورات المواضيع الموجودة في موجز المستخدم باللغة التي تمت كتابتها بها وإعدادات اللغة الخاصة بالشخص الذي يشاهدها.



وبالتالي، إذا رأيت موضوعًا بلغة مختلفة، وكانت لغتك متاحة كترجمة، فيمكنك الضغط على زر الترجمة في أسفل يمين المنشور أو الرد لرؤيته.



كما يسمح كل من Threads وTwitter للمستخدمين بالتفاعل مع المنشورات بعدة طرق بما في ذلك الإبلاغ والإعجاب والتعليق، كان كلا التطبيقين عبارة عن تطبيقات وسائط اجتماعية تعتمد على النصوص، ولكن مؤخرًا سمح تويتر (المعروف الآن باسم X) للمستخدمين أيضًا بتحميل مقاطع فيديو طويلة.







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