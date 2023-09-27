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قصة تسلل الفطريات إلى المحطات الفضائية بشكل مخيف وتحمس العلماء.. تفاصيل

9/27/2023 11:26:09 PM
(MENAFN- Youm7) في عام 1988، أدرك رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الروسية مير المتوقفة الآن أن شيئًا ما قد غطى إحدى نوافذهم من الخارج ، حتى أن الشيء بدأ يشق طريقه داخل المحطة عن طريق تدمير سطح النافذة المصنوع من التيتانيوم والكوارتز ببطء ، وتم الكشف لاحقًا أن البطانية كانت في الواقع عبارة عن فطريات انتقلت إلى الفضاء ، وقد وصلت إلى هناك من خلال احتضان رواد الفضاء أنفسهم.



وقد تمكنت هذه الفطريات من التكيف مع بيئة الفضاء، بشكل جيد لدرجة أنها لم تنجو فحسب، بل ازدهرت على النوافذ ولوحات التحكم ومكيفات الهواء وعوازل الكابلات ، حتى أنها لوثت الغذاء الثمين وإمدادات المياه للطاقم، وعلى الرغم من أن هذه الحادثة كانت المرة الأولى التي يتم فيها العثور على فطر يلحق أضرارًا كبيرة بالمحطة الفضائية، إلا أنها لم تكن الأخيرة، وفقا لتقرير space.



ولم يكن المسافرون عبر الفضاء أبدًا، ولن يكونوا أبدًا بمفردهم أثناء السفر إلى الفضاء.



لكن بدلاً من الخوف من هذه الحقيقة، يحاول العلماء الاستفادة منها على سبيل المثال أجرى فريق مرتبط بوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا تجارب الجاذبية المفرطة على الفطريات من أجل فهم أفضل لكيفية بقاء هذه الكائنات على قيد الحياة دون عناء في بيئة الفضاء القاسية ربما إذا تمكنا من فهم آلياتها، يمكننا استخدام الفطريات لبناء المستوطنات العالمية يومًا ما وربما دمجها في الأدوية خارج العالم.



وتشبه العديد من الأنواع الفطرية المحمولة في الفضاء (إن لم يكن كلها) المحققين: فهي تظل خاملة أثناء الإطلاق وفي الرحلة إلى الفضاء، ولكنها بعد ذلك "تنشط" وتتكاثر لتشكل حصائرًا حية سميكة في مناطق مختلفة في المحطة الفضائية ، ولا تهدد هذه الحصائر صحة رواد الفضاء فحسب، بل تهدد أيضًا الأجهزة الإلكترونية والسباكة والمكونات الأخرى الموجودة في المحطة.



ومنذ حادثة عام 1988، بُذلت جهود عديدة لوضع إجراءات تنظيف قوية لتنظيف الفطريات من الجدران والمعدات قبل أن تتسبب الكائنات الحية في أضرار جسيمة ، إلى جانب هذه الجهود الوقائية أدرك العلماء أيضًا أن دراسة نموها وسلوكها في الجاذبية الصغرى، وتحديدًا قدرتها على التكيف لإصلاح تلف الحمض النووي الناجم عن الإشعاع الفضائي، يمكن أن تكون مفيدة بالفعل للطواقم أثناء المهام الفضائية المأهولة طويلة المدى.



على سبيل المثال، في عام 2016، أطلق الباحثون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا فطريات إلى الفضاء لأول مرة لأغراض بحثية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). درس الفريق كيف تسببت بيئة محطة الفضاء الدولية في قيام الأنواع المعروفة باسم Aspergillus nidulans بتكوين جزيئات معينة لا تنتجها على الأرض، وقد تم بحث هذا الفطر بشكل جيد بحثًا عن أدوية هشاشة العظام التي يمكن أن تساعد في علاج مرض العظام، الذي يصيب 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة وحدها



خلال المهمات الفضائية طويلة المدى إلى القمر وحتى المريخ، من شأن مثل هذه التطبيقات أن تساعد رواد الفضاء في الحفاظ على كثافة عظامهم، والتي تظهر الأبحاث بالفعل انخفاضًا فيها على الرغم من التمارين الروتينية المنتظمة على متن محطة الفضاء الدولية.



كما يتم بذل جهود مماثلة لدراسة الفطريات على الأرض ، وفي الآونة الأخيرة، قامت وكالة الفضاء الأوروبية بدراسة كيفية نمو المستعمرات الفطرية في بيئات "الجاذبية المفرطة"، حيث كانت ظروف الجاذبية المصطنعة باستخدام أجهزة الطرد المركزي أعلى بما يصل إلى 20 مرة من تلك الموجودة على الأرض.



واختبر البحث الذي استمر لمدة أسبوعين، والذي أُجري في مركز تكنولوجيا الفضاء والتنمية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESTEC) في هولندا، مدى استجابة الأنواع الفطرية كاملة النمو الموضوعة في جندول يتم التحكم فيه في المختبر لردود الفعل المجهدة، وفقًا لبيان ولم يتم ذكر أسماء الأنواع الفطرية.



ويقول أندريه أنتونيس، الباحث في جامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا في الصين، وهو جزء من وكالة الفضاء الأوروبية الأخيرة: "لن نتمكن أبدًا من التخلص من الفطريات تمامًا أثناء مغامراتنا في الفضاء، لذلك نحن بحاجة إلى فهمها "بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر فرصًا إيجابية بالإضافة إلى المخاطر. يتم استخدام الفطريات الموجودة على الأرض لصنع الطعام - مثل الخميرة للتخمير - وكذلك الأدوية والإنزيمات الكيميائية للصناعة وكذلك الجسيمات النانوية المعدنية المستخدمة في العديد من المجالات."



اختار الفريق أيضًا أنواعًا فطرية معينة لجولة ثانية من التعرض للجاذبية المفرطة، وذلك للتحقق إلى حد كبير من مدى تفاعلات الإجهاد، ووفقًا للبيان، تهدف الدراسة إلى فهم أفضل لسبب ازدهار الأنواع الفطرية في ظروف الجاذبية الصغرى.



وباستخدام الفطريات الخاملة وتركيبتها الكيميائية، تستكشف وكالة ناسا أيضًا تقنيات مختلفة لتنمية هياكل خفيفة الوزن على القمر والمريخ والتي يمكن للمسافرين في الفضاء في المستقبل أن يطلقوا عليها اسم الوطن بعيدًا عن المنزل.







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